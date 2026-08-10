やったね！ ファミマに「さっぽろ純連」監修の冷しラーメン　味噌×豚骨をチュルリ

ファミリーマートは8月11日から、「さっぽろ純連監修 冷し味噌ラーメン」を発売します。

さっぽろ純連監修「冷し味噌ラーメン」登場！

人気味噌ラーメン店「さっぽろ純連」が監修した、冷たいスープで味わう味噌ラーメンです。

▲さっぽろ純連監修 冷し味噌ラーメン 646円

炒めた味噌を配合したスープに、豚骨のコクとにんにく、生姜の風味を加えています。トッピングにはチャーシュー、ゆで玉子、コーン、ピリ辛味の白髪ねぎ、青ねぎを使用しています。

スープには炒めた味噌を使うことで旨みを引き出し、冷たい状態でも味わえるよう仕立てたといいます。

味噌ラーメンなのにひんやり！

冷しラーメンはもともと山形県や福島県の喜多方市などのご当地麺として知られていましたが、近年は東京を中心としたラーメン店でも夏の限定メニューとして登場しています。

家庭でもインスタント袋麺などを使ったアレンジがSNSで話題になるなど、冷しラーメンを楽しむ機会が広がっています。

ファミリーマートでは名店監修の冷しラーメンを発売。夏ならではの冷たいスープの味噌ラーメンを楽しみたい人は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年8月11日

※価格は税込み表記です。