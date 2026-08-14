安すぎ!？ 500円飲み放題！ レモンサワーなど18種が対象、期間限定ワンコインキャンペーン

焼肉チェーン「焼肉の和民」は8月17日～9月17日の期間、18種の対象ドリンクが税込500円で90分飲み放題になる「ワンコイン飲みホ」キャンペーンを全国19店舗で開催します。

料理は単品でも食べ放題でも利用でき、税込500円以上の食事と一緒に注文できます。ランチタイム、ディナータイムのどちらでも利用できます。ラストオーダーは終了15分前です。

「ワンコイン飲みホ」では、ジムハイ、ジンジャーハイボール、コーラハイボール、マンゴーハイボール、アップルハイボール、レモンティーハイボールなどのハイボールを用意します。

このほか、こだわり酒場のレモンサワー、レモネードサワー、タコハイ、ウーロン茶割、ジャスミン茶割、「翠」ジンソーダ、なども対象です。またｍソフトドリンクバーもあわせて利用できます。

■ワンコイン飲みホ 概要

期間：8月17日～9月17日

対象店舗：全国の「焼肉の和民」19店舗

大鳥居駅前店／横浜店／大和八木南口駅前店／川越東口クレアモール店／錦糸町南口駅前店／

名駅店／なんば店／国分寺南口店／朝霞台駅前店／東岡崎駅前店／川西能勢口駅前店／

本山駅前店／明石駅前店／調布南口店／小野店／梅田茶屋町店／志村坂上店／池袋東口店／亀有駅前店

内容：18種の対象ドリンクが90分飲み放題

価格：500円

ラストオーダー：終了15分前

利用条件：税込500円以上の食事と一緒に利用

利用時間：ランチタイム、ディナータイムともに利用可能

対象ドリンク：ジムハイ／ジンジャーハイボール／コーラハイボール／マンゴーハイボール／

アップルハイボール／レモンティーハイボール／こだわり酒場のレモンサワー／

レモネードサワー／レモンティーサワー／タコハイ／ウーロン茶割／緑茶割／宇治抹茶割／

ジャスミン茶割／「翠」ジンソーダ／「翠」ジン×緑茶／「翠」ジン×ゆず／「翠」ジン×うめ

※ソフトドリンクバーも利用可能

※グループ全員での注文が必要

ハイボールもレモンサワーも翠ジンも飲み放題！

税込500円で90分楽しめる飲み放題なので、焼肉を食べながら気軽にドリンクを楽しみたい人にはうれしい期間限定企画です。

残暑の時期に、焼肉と一緒に乾杯してみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月17日

・終了日：2026年9月17日

※価格は税込み表記です。