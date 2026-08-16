めん130g「大盛」が肉2倍に！ 一平ちゃん、9月下旬から順次

明星食品は9月下旬から、「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 今だけ！肉2倍量」を全国で順次出荷します。価格は321円。



現在の「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は、レギュラーサイズ、大盛サイズ、超特盛サイズを展開しています。このうち豚肉ダイスが入っているのは大盛サイズのみで、今回はその豚肉ダイスを従来品の2倍量に増量します。



麺にはソースを練り込んだ「ソースねり込み麺」を使用。鉄板で焼いたような香ばしい香りと、コクと旨みのある「夜店ソース」を合わせています。



さらに、ソースとスパイスを合わせた「スパイス香るソースふりかけ」と、一平ちゃんオリジナルのからしマヨネーズを別添。具材には2倍量の豚肉ダイスとキャベツが入っています。



内容量は177g（めん130g）です。

一平ちゃん肉2倍量が登場！

「一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」が、期間限定で豚肉ダイス2倍の特別仕様に。いつもの大盛より具材のボリューム感がアップしているのがうれしいですね。



価格はそのまま321円。いつもの一平ちゃんをより肉多めで楽しみたい人は、店頭で見かけたらチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月下旬

※価格は税込み表記です

