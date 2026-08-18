【急げ】ワケあり新品PCが大安売り中！ ドスパラ「アウトレットセール」でRTX 5060＆300Hz液晶のGALLERIAが22万円台など

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訳あり新品など全44製品をラインアップ

ドスパラでは現在、「アウトレットセール」を開催中。お客様キャンセル品や、外観にキズがあると判断されたものを検品し、アウトレットPCとして特価販売している。

商品本体はすべて未使用品。国内工場でメンテナンス・修理を実施しており、すべて修理保証付きとなっている。現在はゲーミングPCやデスクトップPC、ノートPCなど数十製品をラインアップしている。

RTX 5060＆300Hz液晶のGALLERIAに注目

THIRDWAVE GALLERIA XL7C-R56-6A(訳あり新品)73608507

224,980円（アウトレット特価）

Core Ultra 7 255HX、16GBメモリー、1TB NVMe Gen4 SSD、GeForce RTX 5060 8GB Laptop GPUを搭載した16型ゲーミングノートPC。ディスプレーはWQXGA（2560×1600ドット）表示、最大300Hz対応の非光沢液晶を採用する。

本体に細かなキズがある訳あり新品だが、動作に問題はなく、1年間の持込修理保証が付属する。