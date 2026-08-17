VAIOノートが10％オフ＋さらに8/31まで1万円引き。「VAIOストア祭り2026」開催中
2026年08月17日 16時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
対象VAIOが10％オフ、8月31日まではさらに1万円引き
VAIOストアでは、「VAIOストア祭り2026」を開催中。対象のVAIO PCカスタマイズモデルを9月18日(金)9時59分まで10％オフで販売している。さらに8月31日(月)9時59分までは、「VAIOの日」を記念して本体価格から1万円引き。
対象は「VAIO SX12（VJS1278）」「VAIO SX14（VJS1478）」「VAIO S13（VJS1368）」「VAIO F14（VJF1428）」「VAIO F16（VJF1628）」の5機種。ディズニーモデル、トイ・ストーリーモデルはキャンペーン対象外となる。
注目モデル：VAIO F14
販売ページ表示価格：147,300円
「VAIO F14」は、14型ディスプレーを搭載するノートPC。Core 3 100U、8GBメモリー、256GB SSDを搭載する構成を用意し、最軽量構成時の本体重量は約1.23kg。Windows Hello対応の顔認証と指紋認証も備え、VAIOパソコン3年延長サポートが追加料金なしで付帯する。
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