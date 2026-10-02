VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第19回
VAIOストア「買い替え応援キャンペーン」2026年12月18日(金)9時59分まで
【注目】VAIOを買って旧ノートPCの買い取りを申し込むと査定金額に＋5000円上乗せ！
2026年10月02日 21時00分更新
ノートPCの通常買取価格が＋5000円に！
VAIOは2026年9月18日(金)10時から12月18日(金)9時59分までの期間中、直販サイト「VAIOストア」でPCを購入したうえでノートPCの買い取りを申し込むと、通常の買い取り金額に＋5000円上乗せされる「買い替え応援キャンペーン」を実施している。
大まかな手順は下記。詳細はキャンペーンページを参照のこと。
STEP1■VAIOストアでPCを注文
・VAIOストア 楽天市場店、VAIOストア Amazon店、全国の家電量販店等VAIO製品取扱店、ふるさと納税でのご購入は対象外。
・キャンペーン対象は1台の注文につき1台。
・買い取りサービス対象商品はこちらを参照。
STEP2■注文した商品が発送されてから1ヵ月以内に専用サイトで「VAIOストアのオーダーID」を入力
・注文商品が発送されてから1ヵ月以内に申し込むこと。それ以降の申し込みはキャンペーン対象外。
・オーダーIDは「EC」＋「10桁数字」（例：EC000000001）。
・注文の対象期間は2026年9月18日(金)10時～12月18日(金)9時59分。
STEP3■続いて必要情報を入力して買い取りを申し込む
・申し込みには買取希望端末の型番が必要。
・申し込み後、運送業者がPCを引き取る（付属品を含め、すべて送付）
STEP4■査定結果を待つ
・製品が工場に到着後、約5営業日以内に査定結果を連絡。
STEP5■査定金額を受け取る
・査定結果を承諾後、翌々営業日以内に指定の口座に振り込み。
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