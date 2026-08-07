コナミデジタルエンタテインメントは8月7日、「幻想水滸伝」シリーズ14年ぶりの完全新作となる『幻想水滸伝 STAR LEAP』（以下、幻水SP）を、iOS／Androidで配信した。本作は、基本プレイ無料（アイテム課金制）だ。

「幻想水滸伝」シリーズは、作品ごとに108人以上の個性的なキャラクターが登場し、人々の想いや運命が交錯する重厚なストーリーを楽しめるRPGシリーズ。シリーズ完全新作である本作は初のモバイル向けタイトルとなり、「幻想水滸伝」シリーズの正史として、真の紋章である「変化の紋章」を中心に、新たな108星の物語が躍動する。

本作の配信にあわせて公式配信番組「幻想水滸伝Live」vol.7とリリースPVを公開。近日実装予定の初回イベント情報や、キャンペーン情報なども紹介するので、お見逃しなく。

※日本国内向けのiOS／Android版のみ配信開始となります。グローバル向けのiOS/Android版・PC版での配信スケジュールにつきましては後日ご案内いたします。

▼「App Store」「Google Play」で今すぐダウンロード

App Store（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/id6746180100

Google Play（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.konami.suikoden.starleap

▼幻想水滸伝Live」Vol.7 『幻水SP』リリース直前回

https://youtu.be/5SY6P5qnrng

▼『幻想水滸伝 STAR LEAP』リリースPV公開中

https://youtu.be/OViNuZA57hQ

■専用ストーリーが楽しめるゲーム内イベントが登場！

初回イベントではオデッサを操作できる

本作では、専用ストーリーが楽しめるゲーム内イベントが登場。各イベントごとにメインストーリーとは異なる主人公を操作することができ、初回イベント「解放軍の旗の下に」では、解放軍のリーダーであるオデッサ・シルバーバーグを操作できる。

歴代の「幻想水滸伝」シリーズの過去作や『幻水SP』本編では描かれなかった物語が描かれる。本イベントについては近日実装予定となっているため、今後の続報を待ってほしい。

■動画投稿や二次創作に関するガイドラインを公開中

本作の動画投稿や二次創作に関するガイドラインを公開中。同社は、ユーザーによるゲームのプレイ動画／実況動画の投稿や二次創作の公開を大いに歓迎しているという。詳細は公式サイトを確認してほしい。

▼動画投稿や二次創作についてのガイドラインはこちらから

https://www.konami.com/games/suikoden/star_leap/jp/ja/guideline/

■直筆サイン色紙キャンペーン開催中

本作のキャラクターを演じた声優陣のサイン色紙プレゼントキャンペーンを順次開催中。応募期間は、2026年8月17日23時59分まで。

●8月7日～

【色紙イラスト】『幻水SP』のキャラクターデザインを手がけるもりょさん

【サイン】主人公役：大野智敬さん、ヒスイ役：月城日花さん、シーリーン役：ファイルーズあいさん

●8月8日(土)～

【色紙イラスト】『幻水SP』のコミカライズを担当する志水アキ先生がイラストを手がけた色紙

【サイン】シャプール役：佐藤拓也さん、ホウ役：大塚明夫さん

【応募方法】

① 『幻想水滸伝 STAR LEAP』公式Xアカウント（@GensoSuikodenSP）をフォロー

②「幻想水滸伝」公式Xアカウント（@GensoSuikoden）をフォロー

③該当のキャンペーンポストをリポスト

※詳細は『幻想水滸伝 STAR LEAP』公式Xをご覧ください。

【ゲーム情報】

タイトル：幻想水滸伝 STAR LEAP

ジャンル：RPG

配信：KONAMI

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2026年8月7日）

PC（Steam）：未定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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