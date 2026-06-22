コナミデジタルエンタテインメントは6月22日、完全新作モバイルゲーム「幻想水滸伝 STAR LEAP」の配信方針について告知を行った。

本作は、これまでのシリーズと同じ世界を舞台とし、27の真の紋章のひとつである「変化の紋章」をキーとする、新たな108星の物語が描かれるもの。

いわゆるシリーズの“正史”を描く作品であり、膨大な情報を一つに束ねるような開発を行っているため、発表からリリースまで時間がかかっていると説明。

今回の発表で、まず日本国内向けスマートフォン版を最初に配信。その次に海外向けスマートフォン版を配信し、最後に日本を含む全世界でSteam版を配信する方針が決められた。

これは各地域、デバイスに合わせた入念な環境調整をするためで、プレイの安定をはかるために必要なことであるとしている。

関連情報としては、「月刊コミックフラッパー」で漫画版が連載中（カドコミ／ニコニコ漫画でも配信中）。また、「幻想水滸伝II」を題材にしたTVアニメが2026年10月より放送予定だ。ゲームとして遊べるようになるのはもう少し時間がかかりそうなので、「幻想水滸伝」ファンは首を長くして続報を待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：幻想水滸伝 STAR LEAP

ジャンル：RPG

配信：KONAMI

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

プレイ人数：1人

©Konami Digital Entertainment