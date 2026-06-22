「幻想水滸伝」最新作、日本向けスマホ版から配信 幻想水滸伝の“正史”が描かれる
コナミデジタルエンタテインメントは6月22日、完全新作モバイルゲーム「幻想水滸伝 STAR LEAP」の配信方針について告知を行った。
『幻想水滸伝 STAR LEAP』配信方針に関するお知らせ pic.twitter.com/smlDKUAAUO— 幻想水滸伝 STAR LEAP【公式】 (@GensoSuikodenSP) June 22, 2026
本作は、これまでのシリーズと同じ世界を舞台とし、27の真の紋章のひとつである「変化の紋章」をキーとする、新たな108星の物語が描かれるもの。
いわゆるシリーズの“正史”を描く作品であり、膨大な情報を一つに束ねるような開発を行っているため、発表からリリースまで時間がかかっていると説明。
今回の発表で、まず日本国内向けスマートフォン版を最初に配信。その次に海外向けスマートフォン版を配信し、最後に日本を含む全世界でSteam版を配信する方針が決められた。
これは各地域、デバイスに合わせた入念な環境調整をするためで、プレイの安定をはかるために必要なことであるとしている。
関連情報としては、「月刊コミックフラッパー」で漫画版が連載中（カドコミ／ニコニコ漫画でも配信中）。また、「幻想水滸伝II」を題材にしたTVアニメが2026年10月より放送予定だ。ゲームとして遊べるようになるのはもう少し時間がかかりそうなので、「幻想水滸伝」ファンは首を長くして続報を待とう。
【ゲーム情報】
タイトル：幻想水滸伝 STAR LEAP
ジャンル：RPG
配信：KONAMI
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
配信日：未定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
プレイ人数：1人
©Konami Digital Entertainment
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