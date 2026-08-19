「パスキー」って結局なに？ なぜ銀行や証券会社が続々導入している？

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パスワードの代わりに導入が進む

最近、さまざまなWebサービスが「パスキー」なるものを追加したとのニュースリリースを発表しています。特に、金銭にまつわるサービスを展開する銀行や証券会社で多いようです。

語感から想像する限り、パスワードに関係しているっぽいですが、具体的に何をするものなのか、ユーザーにどんなメリットがあるのか、よくわからないままスルーしている人も少なくないでしょう。

ずばり「パスキー」とは、長年使われてきたパスワードの代わりとなる新たな仕組みです。面倒な文字入力ではなく、パソコンやスマホの顔認証・指紋認証などを使うことで安全にログインできます。

パスワード方式の弱点である“長い文字列を覚えておく手間や保管に伴うストレス”、そして“文字列を盗まれてしまうリスク”を克服した技術として、金融サービスをはじめ、さまざまなWebサービスで導入が進んでいます。

金融サービスにおいて「パスキー」の導入が相次いでいる理由の1つとして、ここ数年問題となっているフィッシング詐欺被害を防ぎやすいことが挙げられます。

たとえば、ユーザーが「パスキー」の設定後にフィッシングメールに騙され、本物そっくりの偽Webサイトに誘導されたとします。しかし、パスキーは登録したWebサイトとひも付いているため、本物のサービス用のパスキーを偽サイトで使うことはできません。そのため、パスワードのようにログイン情報を偽サイトへ入力して盗まれる被害を防ぎやすくなっています。

なお、顔や指紋などの生体情報そのものがWebサイト側に送られるわけではありません。生体認証は端末側で本人確認をするために使われます。

この“仮にユーザーが騙されてしまっても詐欺を防げる”という特徴は、セキュリティ対策として非常に優れた仕組みです。あなたの利用しているサービスが「パスキー」を導入しているなら、早めに設定することをオススメします。