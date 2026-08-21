被災地支援「くまモンボンドロ」予約開始　売上全額を熊本県に寄付　「これは買う」と注文殺到

人気文具「ボンボンドロップシール」を手がけるクーリアは8月21日、同社オンラインストアで「ボンボンドロップシール くまモン」の予約販売を始めた。期間・数量限定で、価格は1枚550円。売上の全額を義援金として熊本県に寄付する。
本商品は被災地支援の一環として、熊本県のキャラクター「くまモン」を立体シール化。さまざまな「くまモン」を台紙のあちこちに描いたファン必携の逸品となっている。
先着10万枚の限定商品で、1人6枚まで購入可能。発送は2027年1月以降となる見込みだ。
🎀 熊本地震・義援金のお知らせ 🎀⁰⁰株式会社クーリアは、今回の熊本地震で被災された方への支援のため、急遽「ボンボンドロップシール くまモン」を予約販売します。⁰売上金の全てを義援金として熊本県に寄付させていただきます。⁰⁰【予約受付期間】⁰本日8月21日(金)から8月28日(金)23:59まで… pic.twitter.com/qesq9t50H9— ボンボンドロップシール【公式】 (@bonbon_drop) August 21, 2026
●「ボンボンドロップシール くまモン」の概要
価格：550円
1人あたりの購入上限：6枚／人
販売総数：10万枚
予約期間：2026年8月21日〜8月28日23時59分（10万枚到達時点で受付終了）
発送時期：2027年1月以降（予定）
SNS（X）でも発表直後に話題となり、「購入しました」「熊本の復興の手助けになれば」など温かい声が寄せらた「ボンボンドロップシール くまモン」。
販売期間、数量ともに限定なので、欲しい人は販売ページを早めにチェックしておこう。
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