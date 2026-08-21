被災地支援「くまモンボンドロ」予約開始　売上全額を熊本県に寄付　「これは買う」と注文殺到

人気文具「ボンボンドロップシール」を手がけるクーリアは8月21日、同社オンラインストアで「ボンボンドロップシール くまモン」の予約販売を始めた。期間・数量限定で、価格は1枚550円。売上の全額を義援金として熊本県に寄付する。

本商品は被災地支援の一環として、熊本県のキャラクター「くまモン」を立体シール化。さまざまな「くまモン」を台紙のあちこちに描いたファン必携の逸品となっている。

先着10万枚の限定商品で、1人6枚まで購入可能。発送は2027年1月以降となる見込みだ。

●「ボンボンドロップシール くまモン」の概要 価格：550円

1人あたりの購入上限：6枚／人

販売総数：10万枚 予約期間：2026年8月21日〜8月28日23時59分（10万枚到達時点で受付終了）

発送時期：2027年1月以降（予定）