Google Chrome、深刻度“重大”10件を含む327件の脆弱性を修正

グーグルは8月25日、デスクトップ版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む327件の脆弱性に対処した。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・327件 ■深刻度別の内訳 ・重大：10件

・高：61件

・中：184件

・低：72件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-79282：ANGLEの解放後使用

・CVE-2026-79290：Auraの解放後使用

・CVE-2026-79054：Chromecastの解放後使用

など ■深刻度（高） ・CVE-2026-78989：ANGLEにおける境界外読み取り

・CVE-2026-79069：Tintのメモリ破損

・CVE-2026-79175:：アクセシビリティにおける型の混同

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-79209：アニメーションにおける型の混同

・CVE-2026-79030：オートフィルに目に見える不一致がある

・CVE-2026-79216：Blink のバッファオーバーフロー

など ■深刻度（低） ・CVE-2026-78974：Linux Toolkit ThemingにおけるUIの誤表示

・CVE-2026-79055：共有における情報漏洩

・CVE-2026-79263：拡張機能における競合状態

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：152.0.7977.64/.65

・macOS：152.0.7977.64/.65

・Linux：152.0.7977.64

アップデートは今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。