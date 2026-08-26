Google Chrome、深刻度“重大”10件を含む327件の脆弱性を修正

グーグルは8月25日、デスクトップ版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む327件の脆弱性に対処した。
脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■修正件数
・327件
■深刻度別の内訳
・重大：10件
・高：61件
・中：184件
・低：72件
■深刻度（重大）
・CVE-2026-79282：ANGLEの解放後使用
・CVE-2026-79290：Auraの解放後使用
・CVE-2026-79054：Chromecastの解放後使用
など
■深刻度（高）
・CVE-2026-78989：ANGLEにおける境界外読み取り
・CVE-2026-79069：Tintのメモリ破損
・CVE-2026-79175:：アクセシビリティにおける型の混同
など
■深刻度（中）
・CVE-2026-79209：アニメーションにおける型の混同
・CVE-2026-79030：オートフィルに目に見える不一致がある
・CVE-2026-79216：Blink のバッファオーバーフロー
など
■深刻度（低）
・CVE-2026-78974：Linux Toolkit ThemingにおけるUIの誤表示
・CVE-2026-79055：共有における情報漏洩
・CVE-2026-79263：拡張機能における競合状態
など
●対象OSと修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：152.0.7977.64/.65
・macOS：152.0.7977.64/.65
・Linux：152.0.7977.64
アップデートは今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。
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