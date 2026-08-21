【素朴な疑問】YouTubeを「フルHD」で見るには、画質設定のどれを選べばいい？

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「もっと綺麗な画質で見たい！」けど、いったいどれを選べば……？

YouTubeの動画を開いたらボケボケの画質でガッカリすること、たまにありますよね？ 仕方ないので、右上（ブラウザなら右下）の歯車アイコンから画質設定をタップしますが……今度は“1080p”とか“720p”といった見慣れない数字が並んでおり、どれを選べば良いかわかりません。

私たちが普段見慣れている画質の表記は、“フルHD”か“4K”くらいですよね。こういうとき、いったいどれを選べば良いのでしょう？

もったいぶらず正解を申しますと、一般的な16：9の動画をフルHD画質で見たいならズバリ「1080p」です。もしかすると「1080p60HD」といった表記になっているかもしれませんが、こちらも解像度は同じです。

私たちが普段「フルHD」と呼んでいる解像度は1920×1080です。そしてYouTubeなどで表示される「1080p」も、一般的な16：9の動画なら1920×1080。つまり、普段目にする動画では「フルHD＝1080p」と考えてほぼ問題ありません。

ちなみに、動画配信サービスで1080pなど解像度の設定がある場合、その1080pとはディスプレーの物理的な画素数ではなく、あなたのスマホやPCにネット経由で届く動画データ自体の解像度を指しています。

そしてスマホやPCは、受け取った1080pの映像データを画面（ブラウザ）のサイズに合わせて自動的に拡大・縮小して表示します。そのため画面サイズに対して動画データの解像度が低いと、映像を大きく引き伸ばすことになり、冒頭のようにボケた映像に見えやすくなるというわけです。

となると今度は、1080pの「p」って何？ という疑問が湧いてくるかと思いますが……そちらに関しましては、（YouTubeで見る「1080p」の“p”って何？ 先に言うと、ピクセルのpではありません）をご覧いただけますと幸いです。