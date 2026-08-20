セブン銀行、ATMと同じ打鍵感のテンキーが当たるキャンペーンを開催　すっごく…欲しいです…

セブン銀行公式Xは8月19日、「セブン銀行25年分の感謝を込めて プレゼントキャンペーン第二弾」を8月21日12時から開催することを公表した。当選者には同行ATMと同じ打鍵感のテンキーをプレゼントする。

セブン銀行ATMのテンキーは、東プレの「REALFORCE」シリーズで使われている「静電容量無接点方式」を採用。独特の柔らかな打ち心地を手軽に味わえることから、ファンの間で根強い人気を誇っている。

賞品は東プレの「REALFORCE RT 1」にセブン銀行や本キャンペーンのロゴを印刷した特別仕様。同行が公式に「セブン銀行ATMと同じ打鍵感」と認めたモデルとなる。

REALFORCEシリーズやキーボード全般が好きな人は、セブン銀行のSNSをしっかりチェックしておこう。