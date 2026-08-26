Microsoft Teamsで障害　原因はメンテナンス作業【復旧済み】

マイクロソフトのコミュニケーションツール「Microsoft Teams」で8月26日、障害が発生。日本を含むアジア太平洋地域のユーザーが、機能低下などの影響を受けた。現在は復旧済みだ。
今回の障害は、メンテナンス作業がサービスに意図しない影響を与えたことで発生。原因の特定後、同社はメンテナンス作業を停止し、10時47分頃にサービスが通常状態へ戻っている。
We have determined that maintenance related activity had unintended impact on the Microsoft Teams service and resulted in degraded functionality for users in Asia-Pacific. We have halted the maintenance activity and our service has returned to standard availability levels.…— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) August 26, 2026
本件はSNS（X）でも話題となり、Teamsを利用できないことへの焦りの声や、仕事をせずに済むと開き直る声まで、さまざまなポストが投稿されている。
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