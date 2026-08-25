【今日から】「マイナポータル」変わる　「マイナアプリ」になった理由は？

デジタル庁は8月25日、iOS／Android版「マイナアプリ」の提供を始めた。「マイナポータルアプリ」の名称を改め、「デジタル認証アプリ」の機能を吸収した新バージョンとして配信する。

マイナアプリはマイナンバーカード機能のスマートフォンへの追加や、各種サービスでのマイナンバーカードを使った本人確認などに対応。これまで「マイナポータルアプリ」と「デジタル認証アプリ」に分けて提供していた機能を単一のアプリにまとめ、利用者とサービス提供者双方の利便性向上を図ったものだ。

すでにマイナポータルアプリをインストール済みの場合、App Store／Google Playでアプリをアップデートすると、強制的に新アプリ（マイナアプリ）へ切り替わる。アイコンやUIも変化するため、不慣れなユーザーは特に注意が必要だ。