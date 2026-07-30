セガは7月30日、RGGスタジオの最新情報を紹介する番組「龍スタTV」と、RGGスタジオの最新グッズ・イベント情報を伝える番組「龍スタTV無料案内所」の合同スペシャル生放送を配信すると発表。配信日時は、2026年8月5日19時30分より。

東急歌舞伎町タワーから届ける「龍スタTV無料案内所」と「龍スタTV」の二部構成の本番組。第1部では、『龍が如く』×東急歌舞伎町タワーコラボの模様を現地からレポートするほか、「舞台『龍が如く』-神室町八犬伝-」の最新情報を公開する。

さらに第2部では、9月17日より開催される「東京ゲームショウ2026」について、『STRANGER THAN HEAVEN』の出展内容を発表！ こちらも見逃せない。

【番組概要】

番組名：東急歌舞伎町タワーに出張！合同スペシャル生放送！TGS2026出展内容発表！【龍スタTV×龍スタTV 無料案内所】

放送日時：2026年8月5日19時30分～

出演者：

【第1部】

ガーリィレコードチャンネル（高井佳佑さん／フェニックスさん／雨野宮将明さん／太郎さん）

向大地氏（『龍が如く』ブランドマーケティング担当）

松田氏（『龍が如く』グッズ担当）

H城所氏（『龍が如く』PR担当）

【第2部】

横山昌義氏（RGGスタジオ代表・『STRANGER THAN HEAVEN』エグゼクティブディレクター）

阪本寛之氏（『STRANGER THAN HEAVEN』プロデューサー）

森山彩乃氏（MC／ プロモーション担当）

配信URL：

YouTube：https://youtube.com/live/PPc70n3jhgI

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv351048744

【ゲーム情報】

タイトル：STRANGER THAN HEAVEN

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Xbox on PC／Xbox Cloud／Xbox Game Pass／PC（Steam）

発売日：2027年1月15日予定

価格：

通常版：9900円（パッケージ版）

Collector's Edition：1万8000円（パッケージ版）

スタンダード・エディション：8990円（ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万1990円（ダウンロード版）

※XSX|S／PC（Steam）版および「スタンダード・エディション」「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。

CERO：D（17才以上対象）

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