ポケットペアは7月10日、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』の正式版となる『パルワールド：1.0』を、PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S／Xbox One／Macで配信。

価格は、PC（Steam）／PS5／Macは3400円、XSX|S／Xbox Oneは3500円となる。正式リリースを記念して、SteamおよびPlayStation Storeでは30％オフの2380円で購入できる発売記念セールを開催中。セール期間は、Steamは7月24日まで。PS Storeは7月14日23時59分まで（PlayStation Plus会員のみ）。

広大なオープンワールドでの過酷なサバイバルや、個性豊かなパルたちとの生活、そして迫力ある戦闘など、『パルワールド』の魅力をまとめたローンチトレーラーも公開中。こちらもあわせてチェックしよう。

▼『Palworld / パルワールド』 ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=1fpGg9wNM9A

■『パルワールド：1.0』正式版パッチノート公開！

『パルワールド：1.0』正式版のパッチノートを公開。新たなパルやテクノロジー、ストーリー仕立ての新ミッション、バトルアクションの刷新、水上拠点建築など、多数の新コンテンツと改善を実装している。

▼『パルワールド：1.0』正式版のパッチノート

https://store.steampowered.com/news/app/1623730/view/686383649529010623

■『パルワールド：1.0』正式版リリース記念、Discordアバターデコレーション発売中！

『パルワールド：1.0』リリース記念で『パルワールド』のDiscordアバターデコレーションが発売中。Discordもパルワールド仕様にしてプロフィールを彩ろう。

■Twitch Dropsでツッパニャン限定バッジをゲットしよう！

Twitchにて、2026年7月10日～7月24日までの2週間開催中の「Summer Drop Fest」に、『パルワールド』も参戦決定。条件を達成すると、ツッパニャンの限定バッジを全員にプレゼント。配信する人も、視聴する人も、この機会に一緒に盛り上がろう。

■Steam／PlayStation Storeにて過去最安値の30％オフセールを開催中！

今なら『Palworld / パルワールド』を 過去最安値【30％オフ】で購入できる。お得にパルパゴス島での冒険を始められる絶好のチャンスとなっているので、お見逃しなく。

Steam ストアページ：https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

PlayStation Storeストアページ：https://store.playstation.com/product/UP6360-PPSA23126_00-0112788005082769

【ゲーム情報】

タイトル：Palworld / パルワールド

ジャンル：モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト

配信：ポケットペア

プラットフォーム：

PC（Steam）／PlayStation 5／Xbox Series X|S／Xbox One／Mac

※Xbox Game Passに対応

配信日：配信中（2026年7月10日）

価格：

PC（Steam）／PS5／Mac：3400円（ダウンロード版）

XSX|S／Xbox One：3500円（ダウンロード版）

IARC：12+（12才以上対象）

※Mac App Storeでは13+

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