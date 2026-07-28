コーエーテクモゲームスは7月28日、PlayStation 5／PC（Steam）で発売中のダーク戦国アクションRPG『仁王３』について、ダウンロードコンテンツ（以下、DLC）第一弾「慶安地獄変」（けいあんじごくへん）の配信日が決定したと発表。配信日は2026年8月19日、DLC単体の価格は2750円だ。

本DLCでは、新フィールド「江戸・慶安」が登場。地獄と化した江戸を舞台に、霊石を巡る新たな陰謀の物語が幕を開ける。堅牢な盾と鋭い鉾を組みあわせた新武器種「鉾盾」（ほこたて）、「忍鉾盾」（しのびほこたて）による攻防一体のアクションに加え、膨大なパターンが生成される戦いを繰り返し遊び絵巻の効果を厳選できる「百境百怪絵巻」（ひゃっきょうひゃっかいえまき）、新たな高難度モードが、新たなキャラクタービルドと深い戦略性をもたらす。

新たな守護霊や武技、スキル、忍術、陰陽術も登場。苛烈な死闘と奥深い成長要素が一体となった本DLCは、やり込み派のシリーズファンはもちろん、新規プレイヤーも「仁王」らしい多彩で刺激的な戦いを存分に楽しめる。二つのDLCで綴られる、新たな陰謀の物語の幕開けに、ぜひ期待しよう。

DLC第一弾の初報映像も公開しているので、こちらもお見逃しなく。

▼『仁王３』DLC第一弾「慶安地獄変」初報映像

https://youtu.be/TbLTwk7n-z0

■「慶安地獄変」ストーリー

将軍に就任した主人公・竹千代は、あるとき夢の中で見知らぬあやかしに出会い、時を越えて未来の江戸へと導かれる。そこには竹千代の亡き後、泰平が破られ地獄と化した江戸の町が広がっていた。隻眼の剣豪・柳生十兵衛やエスパーニャの使節ロドリゴの協力を得て、幕府に深い怨みを抱く敵と霊石を巡る新たな陰謀に立ち向かう。

■オープンフィールドで描かれる「江戸・慶安」

泰平が続くはずだった未来、1651年・慶安の江戸が舞台に。かつて幕府の威光を誇った広大な城下町は、いまや地獄の風が吹きすさぶ荒廃の地と化し、数多のあやかしと反乱軍、そして異国の錬金術師たちがひしめきあう混沌の戦場となっている。

将軍亡き江戸の城下に拡がる幾多の難所には妖怪が跋扈し、未知のあやかしとの緊迫した戦闘や新たな奇譚、人との出会いが待ち受けている。

■攻防一体の戦いで敵を打ち破れ！ 新武器種「鉾盾」「忍鉾盾」

攻防一体の新武器種「鉾盾」（サムライスタイル）と「忍鉾盾」（ニンジャスタイル）が登場。堅牢な盾で守りながら鋭利な鉾で突く堅実な基本戦術に加え、盾を投擲するミドルレンジでの攻撃も可能で、エスパーニャの錬金術師たちが使う異国のデザインの装いも登場する。これまでの「仁王」にはなかった新機軸のアクションを楽しめる「鉾盾」「忍鉾盾」にぜひ期待しよう。

■「江戸」で立ちはだかる敵との過酷で刺激的な死闘

隻眼の剣豪・柳生十兵衛をはじめとして、未来の江戸ではまだ見ぬ敵が竹千代の前に立ちはだかる。本編を上回る過酷な死闘を制することで、新たな装備や魂代を獲得し、さらなる強さを手に入れることが可能だ。

■無数の死闘を渡り続け、強さの高みを目指せ「百境百怪絵巻」

膨大なバリエーションの戦いを繰り返し遊びながら新装備品「百境百怪絵巻」の効果を厳選する、やり込みコンテンツが登場。

「百境百怪絵巻」は、絵巻ごとに自動生成された戦いを攻略することで強化できる装備品。絵巻の中の世界へと飛び込み、あやかしたちとの戦いに勝利することで、その絵巻を装備品として解放し、自身をさらに強化できる。

戦いの内容は、敵やステージ、特殊ルールの組みあわせにより、数億通りものバリエーションが存在し、時には、非常に価値の高い絵巻が生み出されることも。一度装備として解放した後も、戦いに再挑戦し勝利を達成するたびに、その絵巻に付与されている特殊能力を1つ付け替えることが可能。

オンラインマルチプレイにも対応しているため、ソロはもちろん、フレンドとともに何度でも苛烈な戦いに挑み、さらに強くなった理想のビルドを目指そう。

■待望の3周目が登場！「悟りの旅路」

高難度モード「悟りの旅路（さとりのたびじ）」（3周目）が登場。「悟りの旅路」では新たにフィールド上に配置された敵の一部に、ランダムで強化バフ「一難」が付与される。

「一難」状態の敵は能力が大幅に強化される代わりに、撃破時に神器のドロップが確定するため、ハイリスク・ハイリターンな攻略を楽める。

神器の上位恩寵や、効果値の高い強力なキラ付き特殊効果のランダム付与など、より強力な構築を可能にする要素も追加される。

■PlayStation StoreとSteamでセール開催中

現在、PlayStation StoreとSteamにて『仁王３』本編のセールを開催中。セール期間中、PlayStation Storeでは『仁王３』のDigital Deluxe Editionが23％oオフ。Steamでは通常版36％オフ、Digital Deluxe Editionが23％オフのお得な価格で購入可能。ぜひこの機会に本作に触れてみよう。

セール期間は、PlayStation Storeが2026年8月12日まで。Steamが8月11日午前2時までだ。

▼コーエーテクモゲームス セール特設ページ

https://www.gamecity.ne.jp/sale/

【ゲーム情報】

タイトル：仁王３

ジャンル：ダーク戦国アクションRPG

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年2月6日）

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

TREASURE BOX：1万6280円［パッケージ版／グッズのみ（ゲームソフトなし）：6600円］

Digital Deluxe Edition：1万5180円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン：最大3人）

CERO：D（17才以上対象）

【シーズンパス情報】

タイトル：シーズンパス

配信日：配信中（2026年2月6日）

価格：5500円

内容：

・DLC第一弾

・DLC第二弾

【シーズンパス特典】

・「千々古の根付」（小物アイテム）

※シーズンパスは、追加DLC二部作のセットです。追加DLCは、新しいストーリー、新しい敵、妖怪、ボスキャラクター、新装備が追加されるダウンロードコンテンツとなります。

※シーズンパスの各コンテンツをプレイするには、ゲーム本編を一定以上進めている必要があります。

※特典は後日有料または無料配信する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。

※シーズンパス特典はゲーム本編発売日と同日配信、追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。

※ 『仁王３』通常版もございます。ご購入の際はご希望の内容をご選択いただくようご注意ください。

※本商品には「ゲーム本編」「シーズンパス」が含まれています。重複購入にご注意下さい。

【DLC情報】

タイトル：DLC第一弾「慶安地獄変」

DLC第二弾「天草大乱」

配信日：

第一弾：2026年8月19日

第二弾：未定

価格：各2750円

※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。

※追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。

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