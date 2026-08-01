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8月10日発売

完全メシ新作「ガパオ」！ アジアン気分×栄養バランス、これは気になる

2026年08月01日 17時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　日清食品は8月10日、「完全メシ ガパオ風ライス」を全国で発売します。429円

　33種類の栄養素とおいしさのバランスを追求した「完全メシ」ブランドの新商品。タイ料理の人気メニュー「ガパオライス」の味わいを取り入れています。

　豚肉とナンプラーの旨みをきかせた、ヤミツキになる味わいが特長で、一口食べると、爽やかなバジルの香りが口いっぱいに広がるんだとか。具材には、チンゲン菜と赤唐辛子を入れ、彩りもこだわられています。食欲を掻き立てる一杯。

「完全メシ ガパオ風ライス」
アジアンを食べたいのと栄養バランスを両立

　「完全メシ」ブランドは、「一般社団法人 日本最適化栄養食協会」の「最適化栄養食」認証を取得するなど、栄養バランスにこだわった商品を展開しています。商品ジャンルやラインアップも年々拡充しています。

　ガパオライス風のカップメシというだけでも珍しいのに、今回は完全メシから登場。アジア料理を食べたい気持ちと栄養バランスにも配慮したい気持ちを両立させてくれそうです。

　暑い季節にもぴったりですね。

・発売日：2026年8月10日

※価格は税込み表記です。

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