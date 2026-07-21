「Year 2」や「Year 1」のキャラクターパス＆アルティメットパスもセール中！
『スト6』の「Year 3 キャラクターパス／アルティメットパス」がSteam Storeで初セール！「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート
カプコンは7月21日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM SUMMER SALE」について、新たなラインアップを加えてアップデートした。セール期間はデジタルストアやタイトルによって異なるので、下記をチェックしてほしい。
「サガット」「C.ヴァイパー」「アレックス」「イングリッド」と、シリーズファンにはなじみ深い4キャラクターが含まれている『ストリートファイター6 - Year 3 キャラクターパス』および『ストリートファイター6 - Year 3 アルティメットパス』がついにSteam Storeで初セール。
ほかにも「モンスターハンター」「バイオハザード」「ストリートファイター」「逆転裁判」などの人気シリーズやアクションゲームの数々が、お求めやすい価格になっている。
以下では、主なセールタイトルを紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは「CAPCOM SUMMER SALE」特設ページをチェックしよう。
【セール概要】
セール名：CAPCOM SUMMER SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale04-2ej72/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
●『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
■Steam Store
Steam - 2026年8月4日1時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
●『ストリートファイター6 - Year 3 キャラクターパス』（追加コンテンツ）
■Steam Store
Steam - 2026年8月4日1時59分まで
通常価格：3000円
セール価格【20％オフ!!】：2400円
●『ストリートファイター6 - Year 3 アルティメットパス』（追加コンテンツ）
■Steam Store
Steam - 2026年8月4日1時59分まで
通常価格：4800円
セール価格【20％オフ!!】：3840円
●『ストリートファイター6 - Year 2 キャラクターパス』（追加コンテンツ）
■Steam Store
Steam - 2026年8月4日1時59分まで
通常価格：3000円
セール価格【35％オフ!!】：1950円
●『ストリートファイター6 - Year 2 アルティメットパス』（追加コンテンツ）
■Steam Store
Steam - 2026年8月4日1時59分まで
通常価格：5000円
セール価格【35％オフ!!】：3250円
●『ストリートファイター6 - Year 1 キャラクターパス』（追加コンテンツ）
■Steam Store
Steam - 2026年8月4日1時59分まで
通常価格：3000円
セール価格【50％オフ!!】：1500円
●『ストリートファイター6 - Year 1 アルティメットパス』（追加コンテンツ）
■Steam Store
Steam - 2026年8月4日1時59分まで
通常価格：5000円
セール価格【50％オフ!!】：2500円
●『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
■Steam Store
Steam - 2026年8月4日1時59分まで
通常価格：7990円
セール価格【35％オフ!!】：5193円
●『バイオハザード レクイエム』（ゲーム本編）
■ニンテンドーeショップ
Nintendo Switch 2 - 2026年8月10日23時59分まで
通常価格：8990円
セール価格【20％オフ!!】：7192円
■Steam Store
Steam - 2026年8月4日1時59分まで
通常価格：8990円
セール価格【20％オフ!!】：7192円
■ニンテンドーeショップ
2026年8月10日23時59分まで
●Switch 2『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル Z Version』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【25％オフ!!】：5990円
収録内容：
『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスクVer.』
『バイオハザード ヴィレッジ Z Versionゴールドエディション』
●Switch 2『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』（ゲーム本編＋DLCパック）
通常価格：4990円
セール価格【20％オフ!!】：3990円
●Switch 2『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスクVer.』（ゲーム本編＋DLCパック）
通常価格：3990円
セール価格【25％オフ!!】：2990円
■Steam Store
2026年8月4日1時59分まで
【Capcom Late Summer Sale】
https://store.steampowered.com/publisher/capcom
●Steam『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）
通常価格：8990円
セール価格【58％オフ!!】：3775円
●Steam『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【84％オフ!!】：958円
●Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【83％オフ!!】：998円
●Steam『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』（ゲーム本編 パック）
通常価格：7990円
セール価格【75％オフ!!】：1997円
収録内容：
『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』
『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』
●Steam『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
●Steam『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【75％オフ!!】：1247円
●Steam『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）
通常価格：5990円
セール価格【70％オフ!!】：1797円
●Steam『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
通常価格：9990円
セール価格【67％オフ!!】：3296円
収録内容：
『バイオハザード RE:2 Z Version デラックスエディション』
『バイオハザード RE:3 Z Version』
『バイオハザード RE:3 - クラシックコスチュームパック』
『バイオハザード RESISTANCE』
『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』
『バイオハザード RE:4 THE MERCENARIES』
●Steam『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【80％オフ!!】：798円
●Steam『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【80％オフ!!】：798円
●Steam『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5990円
セール価格【80％オフ!!】：1198円
収録内容：
『バイオハザード RE:2』
『バイオハザード RE:3』
●Steam『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【40％オフ!!】：2994円
●Steam『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
●Steam『逆転裁判123+456コレクション』（ゲーム本編 パック）
通常価格：6990円
セール価格【55％オフ!!】：3145円
収録内容：
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』
●Steam『ゴースト トリック』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】986円
●Steam『MONSTER HUNTER SERIES PACK』（バンドル）
バンドル価格：4600円
収録内容：
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターライズ』
『モンスターハンターワイルズ』
●Steam『逆転裁判シリーズ コンプリートパック』（バンドル）
バンドル価格：7177円
収録内容：
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』
『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』
『逆転検事1&2 御剣セレクション』
©CAPCOM
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