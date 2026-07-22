これは豪華！超厚切り＆丸太ヒレかつ、松のやで本日から

松のやは7月22日15時より、「国産雪国育ち丸太ヒレかつ」を発売します。

▲国産雪国育ち丸太ヒレかつ（2本）定食 1590円

雪国で育てられた国産豚の希少部位であるヒレ肉を丸太のように切り出し、サクッと香ばしく一本揚げにした定食です。

国産豚ならではの新鮮さや甘みのある脂、やわらかな肉質が特徴としています。素材の旨味を引き立てる特製の「紅塩」が付きます。

ロースかつとの盛り合わせや創業ビーフカレーとの組み合わせなどもラインアップします。

▲ロースかつ＆国産雪国育ち丸太ヒレかつ（1本）定食 1190円

▲超厚切りリブロースかつ＆国産雪国育ち丸太ヒレかつ（1本）定食 1390円

▲創業ビーフ国産雪国育ち丸太ヒレかつ（1本）カレー 1190円

・国産雪国育ち丸太ヒレかつ 単品 850円

超厚切りリブロースかつ＆丸太ヒレかつが豪華

一本揚げならではの存在感があり、ヒレ肉の旨みをしっかり味えそうな一品ですね。特に「超厚切りリブロースかつ＆国産雪国育ち丸太ヒレかつ」は厚切りのカツと、ヒレカツの両方を味わえて豪華な内容です。

気になった人は松のやへ足を運んでみてはいかがでしょうか！



・発売日：2026年7月22日15時

※価格は税込み表記です。