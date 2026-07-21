今年もきた！すき家「鉄火丼」復活　ばくだん、山かけなど4種で登場

すき家は、7月28日より「鉄火丼」（並：880円）を販売します。

アレンジも豊富「鉄火丼」

すき家の「鉄火丼」は、まぐろの切り身をごはんに盛り付けた商品です。



▲鉄火丼（並盛）880円、（ごはん大盛）930円、（特盛）1380円

色鮮やかなまぐろはごはんと相性抜群だといい、赤身の旨みを口いっぱいに堪能できるそうです。

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▲鉄火たたき丼（並盛）1280円、（ごはん大盛）1330円、（特盛）1780円

同時に、すき家の人気商品“まぐろたたき”とまぐろの切り身をのせた「鉄火たたき丼」を販売します。



▲ばくだん鉄火丼（並盛）1280円、（ごはん大盛）1330円、（特盛）1780円

▲山かけ鉄火丼（並盛）1090円、（ごはん大盛）1140円、（特盛）1590円

また、まぐろに加え、山かけ、オクラ、納豆、おんたまをトッピングした「ばくだん鉄火丼」や、まぐろと山かけの相性抜群の味わいを楽しめる「山かけ鉄火丼」も用意。



さっぱりとしたまぐろと“ねばとろ”な具材を合わせ、食感のコントラストや、さまざまな具材の旨みが調和した味わいを楽しむことができるといいます。

なか卯では「南まぐろ中とろ入り鉄火丼」

まだまだ暑い日が続くこの時期にぴったりの、さっぱりとした味わい。豪華なトッピングもあり、どれにするか迷ってしまいますね。食感や味わいなど、お気に入りを見つけてみてはいかがでしょうか？



なの、同じくゼンショーの「なか卯」でも、7月22日から「南まぐろ中とろ入り鉄火丼」を発売。

なか卯は、南まぐろの中とろということもあり、並盛1080円。それに比べるとすき家はお手頃価格から商品が揃います。



どっちのまぐろも気になりますね！



・発売日：2026年7月28日





（※文中の価格はすべて税込）