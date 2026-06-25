ベローチェ40周年「黒ねこサマーバッグ」発売　限定タンブラーがかわいい！

カフェ・ベローチェは7月2日より、「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」を全国の店舗およびオンラインストアで数量限定販売します。

今回のサマーバッグは、40周年を記念した限定商品で、レトロPOP調のデザインを採用しています。

バッグに加え、タンブラーやフェイスタオル、フードメニュー引換券を組み合わせたセット内容となっており、価格は4980円です。

▲40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026 4980円

黒ねこサマーバッグ2026が数量限定で登場

・黒ねこ ペーパー編みバッグ（約横35×高さ36cm ハンドル長さ：約20cm）

ペーパー素材を使用したバッグは、A4サイズが収まる大きめ設計で、内ポケットやマグネットボタンを備えた仕様です。

カラーはマリンブルー、サンドベージュ、ミッドナイトブラックの3種類で、ミッドナイトブラックはオンライン限定となります。

・黒ねこ ストロータンブラー

セットに含まれるストロータンブラーは2層構造を採用しており、結露がつきにくく氷が溶けにくい仕様です。容量は約450mlです。

ドリンクの色によって見え方が変わるデザインで、黒ねこが40年の歴史を巡る様子を表現しています。

・黒ねこ フェイスタオル（約横80×縦33cm）

フェイスタオルには、「コーヒーショップ シャノアール」と「カフェ・ベローチェ」をモチーフにしたデザインを採用しています。

・フードメニュー引換券3枚

フードメニュー引換券は3枚セットで、「焼きたてドッグ・サンド」「サンドイッチ」「パスタ」からそれぞれ1品ずつ選択できます。組み合わせによって最大1660円相当のメニューと交換可能です。

黒ねこファン待望のサマーバッグが登場

バッグだけでなく、日常で使えるアイテムやフード引換券まで入った「黒ねこサマーバッグ 2026」が登場します。

昨年発売した「黒ねこ サマーバッグ2025」は、オンラインサイトでは限定カラーが発売開始からわずか5分で完売するほどの人気を博したそうです。

今年も争奪戦が予想されるので、確実に欲しいという人は発売日をチェックしてください。

※価格は税込み表記です。