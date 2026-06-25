ベローチェ40周年「黒ねこサマーバッグ」発売　限定タンブラーがかわいい！

カフェ・ベローチェは7月2日より、「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」を全国の店舗およびオンラインストアで数量限定販売します。
今回のサマーバッグは、40周年を記念した限定商品で、レトロPOP調のデザインを採用しています。
バッグに加え、タンブラーやフェイスタオル、フードメニュー引換券を組み合わせたセット内容となっており、価格は4980円です。
▲40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026 4980円
黒ねこサマーバッグ2026が数量限定で登場
・黒ねこ ペーパー編みバッグ（約横35×高さ36cm ハンドル長さ：約20cm）
ペーパー素材を使用したバッグは、A4サイズが収まる大きめ設計で、内ポケットやマグネットボタンを備えた仕様です。
カラーはマリンブルー、サンドベージュ、ミッドナイトブラックの3種類で、ミッドナイトブラックはオンライン限定となります。
・黒ねこ ストロータンブラー
セットに含まれるストロータンブラーは2層構造を採用しており、結露がつきにくく氷が溶けにくい仕様です。容量は約450mlです。
ドリンクの色によって見え方が変わるデザインで、黒ねこが40年の歴史を巡る様子を表現しています。
・黒ねこ フェイスタオル（約横80×縦33cm）
フェイスタオルには、「コーヒーショップ シャノアール」と「カフェ・ベローチェ」をモチーフにしたデザインを採用しています。
・フードメニュー引換券3枚
フードメニュー引換券は3枚セットで、「焼きたてドッグ・サンド」「サンドイッチ」「パスタ」からそれぞれ1品ずつ選択できます。組み合わせによって最大1660円相当のメニューと交換可能です。
黒ねこファン待望のサマーバッグが登場
バッグだけでなく、日常で使えるアイテムやフード引換券まで入った「黒ねこサマーバッグ 2026」が登場します。
昨年発売した「黒ねこ サマーバッグ2025」は、オンラインサイトでは限定カラーが発売開始からわずか5分で完売するほどの人気を博したそうです。
今年も争奪戦が予想されるので、確実に欲しいという人は発売日をチェックしてください。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります