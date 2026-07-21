九州限定！「マルちゃん焼そば」がホークス応援パッケージに

東洋水産は「福岡ソフトバンクホークス」とのタイアップ限定パッケージの「マルちゃん 赤いきつねうどん／緑のたぬき天そば／バリうま ごぼ天うどん」を7月27日頃より発売します。



また、「マルちゃん焼そば ３人前 ホークス応援パッケージ」を8月24日頃より、発売します。いずれも、九州地区にて数量限定発売します。

ハリーホークが限定パッケージに！

「福岡ソフトバンクホークス」コラボ

プロ野球球団「福岡ソフトバンクホークス」とのタイアップ企画による商品です。



パッケージには、福岡ソフトバンクホークスの球団マスコット「ハリーホーク」を使用しており、「赤いきつねうどん」「緑のたぬき天そば」「マルちゃん焼そば ３人前」はホームユニフォームに、「バリうま ごぼ天うどん」はホークス恒例の人気イベント「鷹祭 SUMMER BOOST」の専用ユニフォームに、それぞれ身を包んだデザインです。



いずれの商品もホークスファンに親しみを感じてもらえるデザインを目指したとのことです。



▲赤いきつねうどん（267円）

▲緑のたぬき天そば（267円）

▲バリうま ごぼ天うどん（267円）

▲マルちゃん焼そば ３人前（399円）

九州限定、チェックを！

プロ野球ファンの筆者ですが、ホークスはやはり今年も強いですね……！ぜひ九州地区にお住まいのホークスファンの方は限定パッケージをチェックしてみてはいかがでしょうか？

（※文中の価格はすべて税込）