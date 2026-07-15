セガは7月15日より、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「サマーセール」を開催中。セール期間は、2026年7月29日まで。

セガから、『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が35％オフ、再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる、シリーズ最高のドラマを描いたRPG『龍が如く８』が75％オフでセールに登場。

また、「ソニック」シリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』が50％オフでラインアップしている。

アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』が最大60％オフで登場。以下ではセール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気のゲームがそろっているので、詳しくはセール特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26cssummer&utm_term=jp

■PS5／PS4／Switch 2『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』

セール価格：5843円（35％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年7月28日までとなります。

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■PS5／PS4『龍が如く８』

セール価格：2420円（75％オフ）

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■PS5／PS4／Switch『ソニックレーシング クロスワールド』

■Switch 2『ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition』

セール価格：

PS5／PS4／Switch 2：3995円（50％オフ）

Switch：3495円（50％オフ） ※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年7月28日までとなります。

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■PS5／PS4／Switch 2『ペルソナ３ リロード』（通常版／デジタルデラックスエディション／デジタルプレミアムエディション）

セール価格：

PS5／PS4通常版：3017円（60％オフ）

PS5／PS4デジタルデラックスエディション：4162円（60％オフ）

PS5／PS4デジタルプレミアムエディション：5491円（60％オフ）

Switch 2通常版：4606円（40％オフ）

Switch 2デジタルデラックスエディション：6243円（40％オフ）

Switch 2デジタルプレミアムエディション：8236円（40％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年7月28日までとなります。

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