『ソニックレーシング クロスワールド』も50％オフ！
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』がお買い得！セガが「サマーセール」をPS Storeとニンテンドーeショップで開催
セガは7月15日より、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「サマーセール」を開催中。セール期間は、2026年7月29日まで。
セガから、『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が35％オフ、再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる、シリーズ最高のドラマを描いたRPG『龍が如く８』が75％オフでセールに登場。
また、「ソニック」シリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』が50％オフでラインアップしている。
アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』が最大60％オフで登場。以下ではセール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気のゲームがそろっているので、詳しくはセール特設サイトを確認してほしい。
▼「ダウンロード版セール特設サイト」
https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26cssummer&utm_term=jp
■PS5／PS4／Switch 2『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』
セール価格：5843円（35％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年7月28日までとなります。
©SEGA
■PS5／PS4『龍が如く８』
セール価格：2420円（75％オフ）
©SEGA
■PS5／PS4／Switch『ソニックレーシング クロスワールド』
■Switch 2『ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition』
セール価格：
PS5／PS4／Switch 2：3995円（50％オフ）
Switch：3495円（50％オフ） ※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年7月28日までとなります。
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■PS5／PS4／Switch 2『ペルソナ３ リロード』（通常版／デジタルデラックスエディション／デジタルプレミアムエディション）
セール価格：
PS5／PS4通常版：3017円（60％オフ）
PS5／PS4デジタルデラックスエディション：4162円（60％オフ）
PS5／PS4デジタルプレミアムエディション：5491円（60％オフ）
Switch 2通常版：4606円（40％オフ）
Switch 2デジタルデラックスエディション：6243円（40％オフ）
Switch 2デジタルプレミアムエディション：8236円（40％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年7月28日までとなります。
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※ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
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