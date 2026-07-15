日本進出11年のChannel Corporationが提案する「AI時代のカスタマードリブン」
AIエージェントが顧客対応から“恋愛相談”まで マッチングアプリwithのCSを変えたチャネルトーク
2026年07月15日 09時00分更新
「AIで顧客の声を聞かない。 AIで顧客に向き合う。皆様はどちらでしょうか」―― 2026年6月、Channel Corporationが日本進出11年目に開催したイベント「CHANNELCON26」の冒頭で、日本法人代表の崔在鎔（Joy Choi）氏はこう問いかけた。
同社は「カスタマードリブン」を信念に、顧客コミュニケーションの基盤「チャネルトーク（Channel Talk）」を展開。グローバル23万社以上に導入されている同基盤において、AIエージェント「ALF」を投入している。
本記事では、このALFがCS（カスタマーサポート）のあり方を変えたマッチングアプリ「with」の事例セッションと、ALF提供までの道のりが語られた基調講演の様子をレポートする。
マッチングアプリ「with」のAIエージェント選定の決め手は“温度感”
毎月1万2000人の恋人を生み出し、累計会員数1500万人を超えるマッチングアプリ「with」において、ユーザーの“安心安全”を担っているのが「カスタマーケア」部門だ。
同部門のマネージャーである藤平直也氏は、「一般的なCS組織と異なり、問い合わせ対応だけではなく、入会審査や通報・トラブル対応、悪質ユーザー対策までを担当しています。まさにユーザーの安心安全を守り抜くための組織」と説明する。
そんな同部門が、AIエージェントの導入に踏み切ったのは、「24時間対応」のニーズに応えるためだった。withの有人サポートの対応時間は10時から18時までの8時間。一方で、マッチングアプリの利用が活発になる夜間から深夜帯であり、ユーザーに寄り添うサポートが十分に提供できていなかったという。
しかし、AIエージェントの選定は一筋縄ではいかなかった。会話ベースをうたうサービスの多くは機械的な対応にとどまり、そもそも正確な回答すらおぼつかないものばかり。こうした中でチャネルトークのALFを選択した決め手は「温度感」だったという。
「問い合わせ対応において、ユーザーの感情の機微を理解しながら受け答えできるかが重要なポイント。ユーザーに寄り添って“温度感”を変えられるAIはALFだけでした」（藤平氏）
ただ、会社として初めてのAIエージェントの導入ということもあり、「きちんと回答できるのか？」という不安はずっと付きまとっていた。その懸念を払拭できたのは、withが蓄積してきたFAQや恋愛コンテンツをALFに与えることで、回答精度が高まることを確認できたからだ。
ALFで有人対応が激減 問い合わせ対応だけではなく“恋愛相談”も
こうして運用を開始したALFは、明確な成果を上げている。ユーザー数が増える中でも、MAU（月間アクティブユーザー数）あたりの問い合わせ発生率は半年で18%も減少。メールの問い合わせをする前にALFが稼働する設計によって、オペレーターの負担も大幅に軽減されたという。
もうひとつ大きなインパクトとなったのが「VoC（顧客の声）の拡大」だ。有人対応数を減らせただけではなく、AIへの問い合わせ数は毎月増加。それに伴い、「サイレントカスタマー」の声が可視化されるようになった。
同時に、新たな業務も生まれた。顧客との対話ログを分析してエージェントを育てていく「AIマネージメント」業務だ。問い合わせ対応の負担を減らせたからこそ、こうした新しい役割やより本質的な業務にリソースを割けるようになっている。
ユーザーにとってもエージェントの導入がプラスに働いている。それは、「相手がAIだからこそ、気軽に相談ができる」という心理的効果が生まれたことだ。実際に、AI相手に2週間継続して恋愛相談をし続けるユーザーもいたほどで、単なる課題解決を超えた「話し相手」としての役割も担い始めている。
藤平氏は、「メールの問い合わせだけでは拾えなかった、『気になる』『聞けない』『恥ずかしい』といった声をALFが吸収しています。今後、この広がったVoCを活かしていきたい」と語る。同部門では、特にユーザーの「恋愛に対する壁打ち」を増やすべく、ALFのパーソナライズ対応の強化や、ペルソナの複雑化を進めていく予定だ。
最後に藤平氏は、「AIがどれだけ発展していってもCSの本質は変わらない」と強調する。「我々の大事にしている顧客体験や寄り添うサポートは、AIで損なわれることはありません。むしろ顧客の声はより幅広く、多く得られるようになり、それをサービス改善に活かすなど、業務の本質に向き合うことができるのです」と締めくくった。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります