こんにちは、Microsoft MVP（Business Applications）の松本典子です。

Microsoft 365の「Excel」を業務で活用している方は、非常に多いと思います。タスク管理や日報など、「Excelさえあれば完結する」ケースも少なくないでしょう。

日常的に業務活用されているExcelですが、実はPower Automateと組み合わせることで「自動化の入り口」にもなることをご存じでしょうか。実はExcelからPower Automateで作成したクラウドフローを起動して、自動処理させることができるのです。

今回は、Excel上で書式設定したセルのデータの扱い方も含め、知っているとちょっと得する「Excel×Power Automateの便利な小ネタ」をご紹介します。

0. Excelコネクタ「選択した行」トリガーを使うと嬉しいこと

今回は、上図のような項目のある案件リストをサンプルに使います。

このリストの「期限」と「金額」の項目には、「セルの書式設定」が適用されています。日付や金額を分かりやすくするために、期限は「2025年9月15日」といった書式で、金額は「\」マークや「,」の桁区切りが付く書式で、それぞれ表示させています。

こうした書式設定は一般的なものだと思いますが、Power AutomateのクラウドフローからExcelファイル上のデータをそのまま読み出すと、これらの書式設定が無視されてしまいます。そのため、たとえばTeams投稿やメールに、Excel上の日付データや金額データを組み込んで自動送信させると、そのままでは書式が変わってしまいます。

ただし、ここでクラウドフローのトリガーにExcelコネクタを使えば、「2025年9月10日」「\1,000,000」のように、セルの書式設定を生かした状態で扱うことができます。