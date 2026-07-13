完全に買い時でしょ！ ASUSの有機ELRyzen AI 5搭載ノート、MSオフィス付きで15万円だよ！

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最新CPU搭載のオフィス付きモデルも安い！

AMDのRyzen AI 5 330搭載ノートPCが、オフィス付きでこの価格！ ASUSの16型ノートPC「Vivobook S 16 M3607KA-AI5165SIS」がAmazonプライムデーセール価格として、大幅値引きになっています。Microsoft 365 Personalの24ヶ月版を同梱し、価格はなんと24%オフの15万8800円！ 早い者勝ちですので、狙っている方はさっそくカートに入れちゃいましょう。



参考価格：209,800円

現在の価格：158,800円［24％OFF］



Vivobook S 16 M3607GAの特徴

■Krackan Point系・Zen5世代のCPUを搭載！

AMD最新のプロセッサー「Ryzen AI 7 445」を搭載。6コア12スレッドの余裕ある処理性能で、普段の仕事も、趣味もバリバリとこなしてくれます！ バッテリー駆動時間も最大17時間と、長い！

■Microsoft 365 Personalを搭載！

Microsoft 365 Personal（24か月版）を同梱し、買ったその日から、文書作成ソフト・Wordや、表計算ソフト・Excelなどがすぐに使えます！ 改めて買ったり、契約する手間がないのはうれしいところ！

■16型有機EL大画面で、ミルスペック準拠！

ディスプレーは16型の大画面。有機ELパネルを採用しており、深い黒の表現が魅力です。さらに米国防省の調達基準である「MIL-STD 810H」に準拠しており、頑丈！

Ryzen AI 5 330搭載で、MSオフィス付きなのに15万円台！

15万円台という大変お買い得な価格で、Ryzen AI 5 330搭載の大画面ノートPCが、オフィス付きで手に入るこの機会を見逃さないように！ 資料作成やAI利用、映像編集や映画鑑賞など、仕事も趣味もバリバリこなしてくれる頼れる1台ですよ！