プライムデーに感謝！ ASUSのRyzen AI 5 330搭載ノートが、なんと13万円台だ〜！
2026年07月13日 18時30分更新
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最新CPU搭載のオフィス付きモデルも安い！
AMDのRyzen AI 5 330搭載ノートPCが、この価格！ ASUSの16型ノートPC「Vivobook S 16 M3607KA」がAmazonプライムデーセール価格として、大幅値引きになっています。26%オフで、価格はなんと13万9800円！ 早い者勝ちですので、狙っている方はさっそくカートに入れちゃいましょう。
参考価格：189,800円
現在の価格：139,800円［26％OFF］
Vivobook S 16 M3607GAの特徴
■Krackan Point系・Zen5世代のCPUを搭載！
AMD最新のプロセッサー「Ryzen AI 7 445」を搭載。6コア12スレッドの余裕ある処理性能で、普段の仕事も、趣味もバリバリとこなしてくれます！
■バッテリー駆動時間が長い！
バッテリー駆動時間が最大17時間と、長い！ 充電環境のないカフェなど、外出先でノートPCを使う機会が多い方にもおすすめの仕様です。
■16型有機EL大画面で、ミルスペック準拠！
ディスプレーは16型の大画面。有機ELパネルを採用しており、深い黒の表現が魅力です。さらに米国防省の調達基準である「MIL-STD 810H」に準拠しており、頑丈！
Ryzen AI 5 330搭載なのに、13万円台！
13万円台という大変お買い得な価格で、Ryzen AI 5 330搭載の大画面ノートPCが手に入るこの機会を見逃さないように！ 資料作成やAI利用、映像編集や映画鑑賞など、仕事も趣味もバリバリこなしてくれるはず！
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