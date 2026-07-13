衝撃！水で戻す「カップヌードル」　55年目で初の熱湯禁止

日清食品は「冷しカップヌードル ピリ辛キムチ味」「冷しカップヌードル 鶏塩レモン味」を7月20日に全国で発売します。
カップヌードル初！
熱湯禁止、冷水で作れちゃう
カップ麺「カップヌードル」から、“冷水5分”で楽しめる「冷しカップヌードル」が登場します。55年の歴史を持つカップヌードルブランドで、熱湯を使用しない商品は今回が初です。
麺には、特許技術による新製法「コールドリハイド製法」を用いた専用麺の使用。この製法により、冷蔵庫で冷やした水を注いで5分待つだけで、コシとつるみのある食感に仕上がるそう。
味は「ピリ辛キムチ味」と「鶏塩レモン味」を用意。
■「冷しカップヌードル ピリ辛キムチ味」307円
鶏のうまみをベースにキムチの酸味と辛味をきかせた、後を引く味わいを特徴としています。具材には、"謎肉" (豚ミンチ加工品)、キムチ、たまご、ネギ、ごまを使用。
■「冷しカップヌードル 鶏塩レモン味」307円
鶏と鰹、煮干しのうまみをベースにレモンの爽やかな香りをきかせた、すっきりとした味わいだとしています。具材には、蒸し鶏、たまご、ネギ、赤ピーマン。
開発には5年かかった！
リリースによると、開発には5年を費やしたとのこと。水だけで戻る麺を実現するまでには、それだけの試行錯誤があったようです。
それにしても、本当に熱湯を使わず、コシのある麺に仕上がるのでしょうか……!? とても気になりますね。
ついに登場した"熱湯禁止"のカップヌードル。この夏試してみたいです！
・発売日：2026年7月20日
（※文中の価格はすべて税込）
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