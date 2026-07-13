約2万円も安く買えるぞ！ 高性能＆スキなしの最新スマホ「Galaxy S26」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Samsung Galaxy S26は、サムスンが販売する高性能スマートフォンシリーズの最新機種。Amazon.co.jpではプライムデーセールとして、11万3300円（17％オフ）で販売されています（7月13日現在）。参考価格から約2万3000円安くなっています。

CPUには「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載し、メモリ12GB／ストレージ256GB。画面は6.3インチの有機ELディスプレー（2340×1080）を採用。最大リフレッシュレート60Hzで、動画や高負荷のゲームも滑らかに動きます。

NFC／FeliCa（おサイフケータイ）対応なので、普段使いでも安心。さらに防水防塵レベルとしては最高峰となる「IP68」を取得。雨の日に外で使っても、多少濡れるくらいなら何ともありません。

薄型軽量で高スペック

本体サイズはおよそ「高さ149.6×幅71.7×厚さ7.2mm」で、約167gと薄型軽量モデル。それでいてハイエンド機種と同等のCPUチップを搭載し、AAA級のゲームもぬるぬる動かせるスペックを持っています。

手振れ補正に優れたカメラ機能

カメラは約1200万画素（超広角）／約5000万画素（広角）／約1000万画素（望遠）を搭載。スーパー手振れ補正の「水平ロック機能」を使えば、ジャイロセンサーと加速度センサーの補助で、たとえ360度回転させても綺麗な水平をキープできます。

すばやい充電

急速充電に対応し、約30分で最大69％の充電が可能です。バッテリー容量も4300mAhと多めで、長時間の使用に耐えられます。

まとめ：日常使いに優秀

おすすめしたいのは、「高コスパなスマホ」を求める人です。薄型軽量のコンパクトボディでありながらAAA級のゲームも快適に遊べる性能を持つ「Galaxy S26」がセールで約11万円。コスパの良さに満足する声は多いです。

また、最新の「Galaxy AI」機能にも対応しており、かこって検索や写真の編集・生成などもお手軽に行なえます。FeliCaなど日常使いに必要な機能は揃っており、とくに欠点の見当たらない良端末。まもなく終了するプライムデーセールでの販売をお見逃しなく！