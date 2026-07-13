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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第94回

約2万円も安く買えるぞ！ 高性能＆スキなしの最新スマホ「Galaxy S26」

2026年07月13日 15時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「Samsung Galaxy S26」をチェック！
 

「Galaxy」最新機種がセールに！
「Samsung Galaxy S26」

　Samsung Galaxy S26は、サムスンが販売する高性能スマートフォンシリーズの最新機種。Amazon.co.jpではプライムデーセールとして、11万3300円（17％オフ）で販売されています（7月13日現在）。参考価格から約2万3000円安くなっています。

　CPUには「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載し、メモリ12GB／ストレージ256GB。画面は6.3インチの有機ELディスプレー（2340×1080）を採用。最大リフレッシュレート60Hzで、動画や高負荷のゲームも滑らかに動きます。

　NFC／FeliCa（おサイフケータイ）対応なので、普段使いでも安心。さらに防水防塵レベルとしては最高峰となる「IP68」を取得。雨の日に外で使っても、多少濡れるくらいなら何ともありません。

「Samsung Galaxy S26」の特徴

薄型軽量で高スペック

　本体サイズはおよそ「高さ149.6×幅71.7×厚さ7.2mm」で、約167gと薄型軽量モデル。それでいてハイエンド機種と同等のCPUチップを搭載し、AAA級のゲームもぬるぬる動かせるスペックを持っています。

手振れ補正に優れたカメラ機能

　カメラは約1200万画素（超広角）／約5000万画素（広角）／約1000万画素（望遠）を搭載。スーパー手振れ補正の「水平ロック機能」を使えば、ジャイロセンサーと加速度センサーの補助で、たとえ360度回転させても綺麗な水平をキープできます。

すばやい充電

　急速充電に対応し、約30分で最大69％の充電が可能です。バッテリー容量も4300mAhと多めで、長時間の使用に耐えられます。

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まとめ：日常使いに優秀

　おすすめしたいのは、「高コスパなスマホ」を求める人です。薄型軽量のコンパクトボディでありながらAAA級のゲームも快適に遊べる性能を持つ「Galaxy S26」がセールで約11万円。コスパの良さに満足する声は多いです。

　また、最新の「Galaxy AI」機能にも対応しており、かこって検索や写真の編集・生成などもお手軽に行なえます。FeliCaなど日常使いに必要な機能は揃っており、とくに欠点の見当たらない良端末。まもなく終了するプライムデーセールでの販売をお見逃しなく！

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