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Amazonセール情報大紹介！ 第2036回

【本日最終】Core i7-14700HX搭載の実力派！RTX 5060と32GBメモリのゲーミングノートが38%引きの208,800円／Lenovo LOQ 15IRX10がプライムデーでお得に！

2026年07月13日 00時10分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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【Amazon.co.jp限定】Lenovo ゲーミングノートPC ゲーミングPC LOQ 15IRX10 15.6インチ GeForce RTX 5060 Intel Core™ i7-14700HX メモリ32GB SSD512GB Microsoft 365試用版 Windows11 バッテリー駆動9.0時間 重量2.4kg ルナグレー 83JE01ERJP

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【本日最終！ Amazonプライムデー】Lenovo ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10（83JE01ERJP）」をチェック！

　LenovoのゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10（83JE01ERJP）」が、先行セールに続きAmazonプライムデーセールの対象に。プライムデー最終日の本日、参考価格334,799円のところ、38％オフの208,800円で販売中。

　7月13日はAmazonプライムデーの最終日。セール対象品を見比べているうちに買い逃してしまいがちなタイミングだが、ゲーミングノートPCを探しているならLenovoの「LOQ 15IRX10」は本日中に確認しておきたい。

　Core i7-14700HX、GeForce RTX 5060 Laptop GPU、32GBメモリという構成で、ゲームだけでなくクリエイティブ作業や配信用途にも使いやすい余力がある。15.6型フルHD液晶は144Hz表示とNVIDIA G-SYNCに対応し、動きの速いゲームでもなめらかな表示を狙える仕様だ。セール価格は208,800円。

　プライムデー価格で買えるチャンスは今日がラストである。

アマゾンでLenovo ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10（83JE01ERJP）」を入手

①Core i7・RTX 5060・32GBメモリ搭載

　Core i7-14700HXとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせ、32GB（16GB×2）のDDR5-5600メモリを搭載。512GB PCIe NVMe SSDとWindows 11 Homeを採用する。

②144Hz・G-SYNC対応の15.6型IPS液晶

　15.6型フルHD IPS液晶は144HzリフレッシュレートとNVIDIA G-SYNCに対応し、非光沢パネルを採用。約1677万色表示のLEDバックライト液晶となっている。

③充実したインターフェースと装備

　DisplayPort出力とPower Delivery対応のUSB Type-Cに加え、USB Type-A×3、HDMI 2.1、有線LAN端子、マイク・ヘッドホンコンボジャックを装備。500万画素Webカメラや電子式プライバシーシャッター、ホワイトバックライト・キーボードも備える。

製品スペック

【CPU】Core i7-14700HX

【メモリ】32GB（16GB×2）DDR5-5600

【ストレージ】512GB PCIe NVMe SSD

【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）IPS、144Hz、非光沢、NVIDIA G-SYNC対応

アマゾンでLenovo ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10（83JE01ERJP）」を入手
 

　プライムデーのセール品は数が多く、最終日になると「結局どれを買うべきか」で迷いやすい。ゲーミングノートPCで性能重視なら、Lenovoの「LOQ 15IRX10」は候補に入れておきたいモデルである。GeForce RTX 5060 Laptop GPU、Core i7-14700HX、32GBメモリという構成は、20万円前後の価格帯ではかなり見応えがある。さらに15.6型フルHD液晶は144Hz表示とNVIDIA G-SYNCに対応し、ゲーム向けの基本装備も押さえている。参考価格334,799円のところ、プライムデーでは208,800円。プライムデーセールで買うチャンスは本日のみだ！。

・商品名：ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10（83JE01ERJP）」
・メーカー名：Lenovo

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