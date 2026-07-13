Amazonセール情報大紹介！ 第2036回
【本日最終】Core i7-14700HX搭載の実力派！RTX 5060と32GBメモリのゲーミングノートが38%引きの208,800円／Lenovo LOQ 15IRX10がプライムデーでお得に！
2026年07月13日 00時10分更新
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【本日最終！ Amazonプライムデー】Lenovo ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10（83JE01ERJP）」をチェック！
LenovoのゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10（83JE01ERJP）」が、先行セールに続きAmazonプライムデーセールの対象に。プライムデー最終日の本日、参考価格334,799円のところ、38％オフの208,800円で販売中。
7月13日はAmazonプライムデーの最終日。セール対象品を見比べているうちに買い逃してしまいがちなタイミングだが、ゲーミングノートPCを探しているならLenovoの「LOQ 15IRX10」は本日中に確認しておきたい。
Core i7-14700HX、GeForce RTX 5060 Laptop GPU、32GBメモリという構成で、ゲームだけでなくクリエイティブ作業や配信用途にも使いやすい余力がある。15.6型フルHD液晶は144Hz表示とNVIDIA G-SYNCに対応し、動きの速いゲームでもなめらかな表示を狙える仕様だ。セール価格は208,800円。
プライムデー価格で買えるチャンスは今日がラストである。
①Core i7・RTX 5060・32GBメモリ搭載
Core i7-14700HXとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせ、32GB（16GB×2）のDDR5-5600メモリを搭載。512GB PCIe NVMe SSDとWindows 11 Homeを採用する。
②144Hz・G-SYNC対応の15.6型IPS液晶
15.6型フルHD IPS液晶は144HzリフレッシュレートとNVIDIA G-SYNCに対応し、非光沢パネルを採用。約1677万色表示のLEDバックライト液晶となっている。
③充実したインターフェースと装備
DisplayPort出力とPower Delivery対応のUSB Type-Cに加え、USB Type-A×3、HDMI 2.1、有線LAN端子、マイク・ヘッドホンコンボジャックを装備。500万画素Webカメラや電子式プライバシーシャッター、ホワイトバックライト・キーボードも備える。
製品スペック
【CPU】Core i7-14700HX
【メモリ】32GB（16GB×2）DDR5-5600
【ストレージ】512GB PCIe NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）IPS、144Hz、非光沢、NVIDIA G-SYNC対応
プライムデーのセール品は数が多く、最終日になると「結局どれを買うべきか」で迷いやすい。ゲーミングノートPCで性能重視なら、Lenovoの「LOQ 15IRX10」は候補に入れておきたいモデルである。GeForce RTX 5060 Laptop GPU、Core i7-14700HX、32GBメモリという構成は、20万円前後の価格帯ではかなり見応えがある。さらに15.6型フルHD液晶は144Hz表示とNVIDIA G-SYNCに対応し、ゲーム向けの基本装備も押さえている。参考価格334,799円のところ、プライムデーでは208,800円。プライムデーセールで買うチャンスは本日のみだ！。
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