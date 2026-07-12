Amazonセール情報大紹介！ 第2010回
iPhone Air 256GBが139,800円に！、ほぼラストチャンスの予感／Amazon
2026年07月12日 21時45分更新
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【Amazonタイムセール】Apple iPhone Air 256GB（SIMフリー）をチェック！
Appleのスマートフォン「iPhone Air 256GB」がAmazonタイムセール対象。参考価格159,800円のところ、13％オフの139,800円で販売中（7月12日現在）。プライムデー期間中だが、プライムデーセールの対象ではなくタイムセールなので、プライム会員以外も購入可能だ。
毎日持ち歩くスマートフォンだからこそ、軽さと薄さは想像以上に重要である。iPhone Air 256GBは、その点を重視したい人に向く1台だ。今回、参考価格159,800円から2万円引きの139,800円となったが、アップル製品は値上げが続いており、史上最薄iPhoneを13万円台で狙えるラストチャンスかもしれない。
①史上最薄のiPhoneを実現したボディ設計
厚さ5.64mm、重量165gのボディを採用した史上最薄のiPhone。超軽量チタニウムフレームを採用するほか、背面には4倍の耐亀裂性能を備えたCeramic Shield、前面には3倍の耐擦傷性能を持つCeramic Shield 2を採用する。
②A19 Proチップと120Hzディスプレイ
A19 Proチップに加え、6.5インチSuper Retina XDRディスプレイは最大120HzのProMotionに対応。iOSはLiquid Glassによる新しいデザインを採用し、背景をカスタマイズできるロック画面や投票機能、着信スクリーニングなども利用できる。
③48MP Fusionカメラと長時間バッテリー
2倍望遠機能を備えた48MP Fusionカメラシステムを採用し、18MPセンターフレームフロントカメラでは前後同時撮影にも対応。最大27時間のビデオ再生に加え、MagSafeバッテリーアクセサリ利用時はさらに最大13時間長く楽しめる。
購入前には、容量とカラー、販売条件をよく確認しておきたい。今回の対象は256GBのスカイブルーで、512GBや1TBとは価格が異なる。ケースや保護フィルムを同時に選ぶ場合も、iPhone Air対応品かどうかの確認が必要である。また、商品ページではお客様都合による返品・交換不可、サポートはApple側での対応と案内されている。高額商品だけに、価格だけでなく条件面も見てから注文したい。
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