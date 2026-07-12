ゴアテックスのスニーカーが1万円以下で欲しいならコレだ！ アディダス「TERREX EASTRAIL GTX」セール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

雨の日も安心して歩きたいならコレ

TERREX EASTRAIL GTXが15%オフ！

アディダスのTERREX EASTRAIL（テレックス イーストレイル） GTXが、Amazonで過去価格9,985円から15%OFFの8,470円で販売されています！

TERREX EASTRAIL GTXは、防水透湿素材のゴアテックス（GORE-TEX）を採用し、雨天やぬかるんだ路面でも快適な履き心地を維持できるのが大きな特徴です。水の侵入を防ぎながら内部のムレを逃がす構造により、長時間のアウトドアでも足元のコンディションを保ちやすく、天候に左右されにくい安心感があります。

雨上がりの道や未舗装路を歩く機会があるなら、足元は普通のスニーカーよりアウトドア寄りの一足を選びたいところです。アディダスのTERREX EASTRAIL GTXは、GORE-TEXメンブレンやTraxionアウトソールを備えたトレッキングシューズ。登山専用の本格靴ほど大げさではなく、街歩きにも合わせやすいデザインなので、旅行や散策用としても使いやすいモデルです。ただしサイズ・カラーごとに価格差があるため、セール価格だけでなく在庫状況も確認しておくのがおすすめです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

TERREX EASTRAIL GTXの特徴

防水透湿のGORE-TEX搭載

雨やぬかるみでも水の侵入を防ぐゴアテックス（GORE-TEX）を採用し、内部の蒸れも逃がす設計。天候に左右されず、長時間でも快適な履き心地を維持します。

高いグリップ力の「TRAXIONアウトソール」

滑りやすい路面でも安定した接地感を発揮し、岩場や土の道でも安心して歩行できます。

軽量で扱いやすい設計

合成繊維＋合成皮革／メッシュと、軽量かつ耐久性のある構造足運びが軽く疲れにくいため、初心者のトレッキングから日常使いまで幅広く対応します。

まとめ

adidasのTERREX EASTRAIL GTXは、雨の日やぬかるみのある道、キャンプや野外フェスなどのアウトドアだけでなく、タウンユース兼用で「アウトドア＋ちょっとした街歩き」用。実用性とデザイン性のバランスが良いシューズといえます。

防水性とグリップ力という基本性能をしっかり押さえているため、初めての登山やキャンプでも安心して使えるでしょう。日常使いにもなじむデザインで、街履きとの兼用もしやすいモデル。

また、軽さと快適性を重視する人にも適しています。長時間歩いても疲れにくく、旅行やフェスなどアクティブなシーンでも活躍します。アウトドア専用にとどまらず、さまざまなシーンで使える。コストパフォーマンスの高さを実感できる一足です。

購入時に注意したいのは、サイズごとに価格や販売条件が変わる点です。今回確認した25.0cmはプライムデーセール価格になっていますが、ほかのサイズでは価格が異なったり、セール対象外の出品に切り替わったりする可能性があります。特に靴はサイズ感のレビューも分かれやすいため、普段履いているサイズだけで即決せず、レビューや返品条件も含めて確認しておきたいところ。GORE-TEX搭載のアディダス製トレッキングシューズを手頃に試したい人には、チェックする価値のあるセールです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。