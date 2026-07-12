冷却ファン搭載ゲーミングスマホが90,060円。REDMAGIC 11 Airがプライムデーセール中

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【Amazonプライムデーセール】REDMAGIC ゲーミングスマートフォン「REDMAGIC 11 Air」をチェック！

REDMAGICのゲーミングスマートフォン「REDMAGIC 11 Air」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格94,800円のところ、5％オフの90,060円で販売中。

「REDMAGIC 11 Air」は、Airシリーズ初の高速冷却ファンに加え、ゲーミングチップRed Core 4やバイパス充電を備えたモデルだ。プライムデーで価格が下がった今なら、この個性的なモデルも候補に入ってきそう。

①Airシリーズ初の高速冷却ファンを搭載

Airシリーズで初めて高速冷却ファンを搭載。最大24,000RPMで回転するほか、新設計のファンブレードにより風量・風圧を21％、送風範囲を40％向上した。さらに防塵性能30％向上、静音効果50％改善も実現し、高い冷却性能と静かさを両立している。

②Red Core 4がSoC性能を引き出す

Snapdragon 8 Eliteに加え、LPDDR5X UltraメモリとUFS 4.1ストレージを組み合わせた構成を採用。さらにRed Core 4が映像や高フレームレート、サウンド、振動を最適化し、SoCの性能を引き出す設計となっている。

③7000mAhバッテリーとバイパス充電に対応

Airシリーズ史上最大となる7000mAhバッテリーを搭載し、80W急速充電にも対応。充電分離（バイパス充電）では本体へ直接給電でき、長時間のゲームプレイ時の発熱やバッテリーへの負荷を抑えられる。