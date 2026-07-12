Amazonセール情報大紹介！ 第2038回
RTX 5060搭載ゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG」がプライムデーセール、13%引き
2026年07月12日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】マウスコンピューター ゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG」をチェック！
マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格299,800円のところ、13％オフの259,980円で販売中。
ゲーミングデスクトップを選ぶなら、まず重視したいのは性能。そのうえで、長く使うことを考えると、保証やサポートも備わっていると心強い。今回セール対象となったマウスコンピューター「G TUNE DG」は、ゲームプレイから動画配信まで幅広い用途で活躍するゲーミングデスクトップ。GeForce RTX 5060やCore i5-14400F、16GBメモリ、1TB SSDを搭載するほか、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日電話サポートも備える。性能を軸に選びつつ、安心感も求めるなら、見ておきたいPCだ。
①GeForce RTX 5060とCore i5-14400Fを搭載
GeForce RTX 5060とCore i5-14400Fを組み合わせ、16GBメモリと1TB SSDを搭載。ゲームプレイから動画配信まで幅広い用途に対応し、Windows 11 Homeも搭載する。
②映像出力やUSB端子も充実
DisplayPort×3やHDMI×1に加え、20Gbps対応のUSB Type-Cも装備。Wi-Fi 6EやBluetooth 5、有線LANにも対応し、幅広い接続環境を備える。
③3年間保証と24時間365日電話サポートを用意
3年間のセンドバック修理保証と24時間365日電話サポートを備えた日本国内生産モデル。購入後に利用できる保証と電話サポートが用意されている。
製品スペック
【CPU】Core i5-14400F
【メモリ】16GB（DDR5-4800）
【ストレージ】1TB NVMe Gen4 SSD
【その他】GeForce RTX 5060（GDDR7 8GB）、3年間センドバック修理保証、24時間365日電話サポート
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