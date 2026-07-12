Amazonセール情報大紹介！ 第2037回
Surface Pro＋純正キーボードが19％オフ。公式ストア限定2点セット【プライムデー】
2026年07月12日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】Microsoft「Surface Pro（第11世代）＋Surface Pro キーボード 2点セット」をチェック！
Microsoftの「Surface Pro（第11世代）＋Surface Pro キーボード 2点セット」がAmazonプライムデーセール対象。過去価格248,000円のところ、19％オフの201,438円で販売中。
今回セール対象となった「Surface Pro（第11世代）」は、Microsoft公式ストア限定の2点セット。本体と純正キーボードを組み合わせた構成で、Snapdragon X Plusや16GBメモリ、512GB SSDを搭載するCopilot+ PCだ。
①Snapdragon X Plus搭載のCopilot+ PC
Snapdragon X Plusプロセッサと、45兆回の操作を秒速で実行するNPU「Qualcomm Hexagon」を備えたCopilot+ PC。16GBメモリと512GB SSDを組み合わせるほか、Windows 11 Homeを採用する。
②13型PixelSense Flowタッチスクリーン
13型PixelSense Flowタッチスクリーンは2880×1920ドット表示と最大120Hzリフレッシュレートに対応。Dolby Vision IQやGorilla Glass 5を採用する。
③Windows Hello対応カメラとDolby Atmos
Windows Hello顔認証に対応するほか、10MP ウルトラ HDリアカメラとクアッドHDフロントカメラを搭載。Dolby Atmos対応2WステレオスピーカーやBluetooth LE Audioにも対応する。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X Plus
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】13型 PixelSense Flow（2880×1920、最大120Hz）
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