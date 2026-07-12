Amazonセール情報大紹介！ 第2036回
Ryzen AI 7×RTX 5060にヌルヌル240Hz液晶搭載「OMEN 16」がプライムデー特価！
2026年07月12日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】HP ゲーミングノートPC「OMEN 16-ap（BM3P5PA-AAAA）」をチェック！
HPのゲーミングノートPC「OMEN 16-ap（BM3P5PA-AAAA）」がAmazonプライムデーセール対象。過去価格299,800円のところ、17％オフの249,800円で販売中。
「OMEN 16-ap」は、処理性能だけでなく表示環境まで含めた構成が特徴。Ryzen AI 7×RTX 5060に加え、240Hz対応ディスプレイを備え、構成全体にこだわってゲーミングノートを選びたいなら気になるモデルだ。
①Ryzen AI 7とRTX 5060を組み合わせたAI対応構成
Ryzen AI 7 350プロセッサとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせたモデル。Copilot+ PCに対応するほか、24GBメモリと1TB SSDも搭載。AI対応CPUに加え、大容量のメモリとストレージを備える。
②最大240Hz対応の16型WQXGAディスプレイ
16型WQXGA（2560×1600ドット）のIPS液晶は、最大240Hzのリフレッシュレートに対応。500nitの高輝度とsRGB 100％の広色域を備え、表示環境にも配慮した仕様だ。
③RGBキーボードと充実したインターフェース
4ZONE RGBライティング備えるバックライトキーボードのほか、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応。USB Type-C、HDMI 2.1、有線LANなどインターフェースも充実し、ゲーム環境から周辺機器との接続まで幅広く対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 7 350
【メモリ】24GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】16型 WQXGA（2560×1600）IPS、最大240Hz
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