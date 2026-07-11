【プライムデー】安心の国内生産・3年保証付で99,980円。15.6型ノートPC「mouse A5」

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【Amazonプライムデーセール】mouse A5をチェック！

mouseの15.6型ノートPC「mouse A5」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格123,800円のところ、19％オフの99,980円で販売中。

プライムデーでは10万円前後のノートPCが一気に増える。候補が増えるほど、最後の決め手になるのは「買ったあとも安心して使えるかどうか」だ。今回セール対象となっている「mouse A5」は、国内生産に加え、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日電話サポートを備えた15.6型スタンダードノート。普段使いからオフィスワークまで幅広く使うノートだからこそ、価格だけでなく安心感にも目を向けたい。

①3年間保証と24時間365日サポートを用意

3年間のセンドバック修理保証と24時間365日電話サポートを備え、購入後のサポート体制も充実。日本国内生産モデルで、保証書やマニュアル類、電源コード、ACアダプターが付属する。長く使うことも見据えた構成となっている。

②Ryzen 5・16GB・500GB SSDを搭載

AMD Ryzen 5 7430Uプロセッサに、16GBメモリ（8GB×2）と500GB NVMe SSDを組み合わせた構成。AMD RadeonグラフィックスとWindows 11 Homeを採用し、普段使いからオフィスワークまで幅広く対応する15.6型スタンダードノート。

③フルHD液晶や充実したインターフェースを装備

15.6型フルHD（1920×1080）ノングレア液晶を採用。Wi-Fi 6EやBluetooth 5、有線LANに対応するほか、USB Type-CはUSB PD入力と映像出力に対応し、HDMIも備える。用途に応じて周辺機器を接続しやすい仕様。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7430U

【メモリ】16GB

【ストレージ】500GB SSD（NVMe）

【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）ノングレア液晶

【その他】3年間センドバック修理保証、24時間365日電話サポート、日本国内生産、Officeなし