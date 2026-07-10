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Amazonセール情報大紹介！ 第2023回

初めてのスマートバンドに「HUAWEI Band 11 Pro」という選択肢 単体GPS搭載でスマホ要らず

2026年07月10日 19時00分更新

文● Zenon／ASCII

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HUAWEI Band 11 Pro GPS搭載 スマートウォッチ 8.99mm/18g薄型軽量ボディ 高輝度 2000nits 1.62大画面 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー ランニングモード 情緒モニタリング LINE通知 ブラック
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スマホ要らずのGPS搭載
「HUAWEI Band 11 Pro」

　HUAWEI Band 11 Proは2026年3月に発売されたスマートバンドです。Amazon.co.jpではプライムデーセールで、9240円（22％オフ）で販売されています（7月10日現在）。

　スマートウォッチより廉価で軽い着け心地が特徴のスマートバンド。本製品は約1.62インチの60Hz AMOLED（有機EL）ディスプレイを備え、最大1500nitsという輝度を実現。従来より画面を大型化し、見やすくなっているのが特徴です。

　なにより、外出時はスマホと連携してGPSを繋ぐ必要がありましたが、本製品ではバンド単体でGPSと接続可能。スマホを取り出す必要がなく、手軽にお出かけできるようになったのは大きな進化です。

HUAWEI Band 11 Pro GPS搭載 スマートウォッチ 8.99mm/18g薄型軽量ボディ 高輝度 2000nits 1.62大画面 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー ランニングモード 情緒モニタリング LINE通知 ブラック

「HUAWEI Band 11 Pro」の特徴

スリムで軽量な装着感

　重量はわずか17gという、着けているのを忘れそうな軽さ。大画面で見やすくなったとはいえ、長方形ディスプレイで主張しすぎることのないデザインが魅力です。

睡眠モニタリングで朝の目覚めが楽しみに

　睡眠中の平均心拍変動を通じて、体の回復状況を把握できます。意識のない「睡眠中」の状態を確認できるため、朝目覚めてデータを見るのが楽しみになったという声も。

14日間もつバッテリー

　通常使用で約14日間使えるバッテリーを搭載。常時表示にしても、約3日間持つ電力消費量を実現しています。充電を気にせず毎日使えるロングバッテリーと言えるでしょう。

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まとめ：初めてのスマートバンドに最適！

　おすすめしたいのは、「スマートバンド入門」の人です。必要な機能は揃っていて、軽くて安いという「買わない理由がありますか？」と言いたくなる製品。単体でGPS接続できるため、さらに便利さとお手軽さが増しました。

　バンドは簡単に本体から外して取り換え可能。画面背景を文字盤や写真に変えるのも単体でできます。もはやスマートウォッチに近づきつつある機能性。今なら22％オフとお買い求めやすくなっているので、ぜひご検討ください。

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