Amazonセール情報大紹介！ 第2021回
これ、コスパ高いじゃん。マウス製Ryzen 5搭載の15.6型の大画面ノートPCが、プライムデーで9万円台だぞっ！
2026年07月10日 19時00分更新
※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
15.6型の大画面を、9万円台でゲット！
使いやすいノートPCを、お買い得な価格で！ マウスコンピューターの15.6型ノートPC「mouse A5」がAmazonプライムデーセール価格として、大幅値引きなっています。19%オフで、価格はなんと9万9,980円！ 早い者勝ちですので、狙っている方はさっそくカートに入れちゃいましょう。
参考価格：123,800円
現在の価格：99,980円［19％OFF］
mouse A5の特徴
■10万円を切るノートPC！
プライムデー限定で、およそ2.4万円オフの9万円台に！ 10万円を切る価格で、15.6型の大画面ノートPCが購入できるのは大変お買い得！
■充実のスペックで毎日活躍！
スペックはRyzen 5、16GBメモリー、500GB SSDと納得の構成。ビジネスに、趣味に、バリバリ活用できる価格と性能のバランスが取れた構成です！
■3年保証の安心感！
3年保証付きで、長く安心して使えるコスパ最強の一台。はじめてのPCとしての購入や、いま使っているモデルからの買い替え、サブマシンとしての買い増しにもおすすめです。
コストパフォーマンスが高い大画面ノート！
9万円台という大変お買い得な価格で、マウスコンピューターの大画面ノートPCを購入できるこの機会に、ぜひ入手してください！ 15.6型のノートPCは、作業がしやすいですよ〜！
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