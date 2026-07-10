Amazonセール情報大紹介！ 第2021回
めちゃくちゃお買い得だ。RX 9060 XT搭載の高性能マウス製ゲーミングPCが、プライムデーで驚きの6万円値引き！
2026年07月10日 19時00分更新
※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
信頼のマウス製ゲーミングPCがお買い得だっ！
ゲーミングPCの買い時だ！ マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG」がAmazonプライムデーセール価格として、大幅値引きなっています。17%オフで、価格はなんと28万9800円！ 早い者勝ちですので、狙っている方はさっそくカートに入れちゃいましょう。
参考価格：349,800円
現在の価格：289,800円［17％OFF］
G TUNE DG（Core Ultra 5モデル）の特徴
■Core Ultra 5＋RX 9060 XT（VRAM 16GB）を搭載！
Core Ultra 5＋RX 9060 XT（VRAM 16GB）を搭載！ ゲーム大会などに多数の機材提供歴を持つ、信頼のマウスコンピューター製だ！
■水冷クーラーも搭載！
本記事で紹介のモデルは、32GBメモリーと1TB SSDを標準搭載している上に、水冷クーラーも備えたモデル。ゲームや動画編集に、フル活用できるスペック！
■保証付きで、安心して使える！
標準で3年メーカー保証付き。AI活用や映像編集にも使えるハイスペックなモデルを、安心して存分に楽しもう！
ゲーミングPC、買っちゃいますか!?
25万円台という大変お買い得な価格で、マウスコンピューターのゲーミングPCを購入できるこの機会に、ぜひ入手してください！ ゲーミングだけでなく、映像編集や映画鑑賞、日常の仕事でもバリバリ活躍してくれるはず！
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