6万円切りなら、“買い”候補に入れたいぜ。512GB搭載スマホ「arrows Alpha」が33％オフ

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【Amazonプライムデーセール】FCNT SIMフリースマートフォン「arrows Alpha」をチェック！

FCNTのSIMフリースマートフォン「arrows Alpha」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格88,800円のところ、33％オフの59,800円で販売中。

プライムデーでは、価格が動いたことで一気に存在感を増すモデルがある。「arrows Alpha」も、その価格だからこそ改めて候補に入れたくなる一台だ。12GBメモリや512GBストレージ、約6.4インチ144Hz有機ELディスプレイに加え、MIL規格23項目準拠や5年間のソフトウェアアップデートなど、性能だけでなく長く使うことまで考えられた仕様を備えている。

①約6.4インチ144Hz有機ELと高性能チップを採用

約6.4インチの144Hz LTPOディスプレイは、利用状況に合わせてリフレッシュレートを自動調整する。Dimensity 8350 Extremeとベイパーチャンバー冷却機構を備え、仮想メモリ利用時は24GB相当のパフォーマンスに対応する。

②約5030万画素カメラとAI機能を搭載

約5030万画素のメインカメラには、ソニーのLYT-700Cセンサーと光学式手ブレ補正を採用。Google Geminiに加え、「arrows AI」にも対応。「プロのような写真を撮りたい」と伝えると、ポートレートモードを起動できる。

③MIL規格準拠の耐久性と長期アップデート

MIL規格23項目に準拠し、IP66・IP68・IP69の防水・防塵性能を備える。1.5mからの落下試験もクリアしたほか、OSアップデートは3回、ソフトウェアアップデートは5年間提供する。