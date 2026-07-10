Amazonセール情報大紹介！ 第2020回
えーっと、めちゃくちゃ安いよね!? マウスのRyzen 5搭載ノートが、プライムデーで9万円台だぞ！
2026年07月10日 17時00分更新
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えっと、めちゃくちゃ安いよね!?
使いやすいノートPCを、お買い得な価格で！ マウスコンピューターの14型ノートPC「mouse A4」がAmazonプライムデーセール価格として、大幅値引きなっています。21%オフで、価格はなんと9万9,980円！ 早い者勝ちですので、狙っている方はさっそくカートに入れちゃいましょう。
参考価格：126,800円
現在の価格：99,980円［21％OFF］
mouse A4の特徴
■10万円を切るノートPC！
プライムデー限定で、およそ2.7万円オフの9万円台に！ 10万円を切る価格で、使いやすいノートPCが購入できるのは大変お買い得！
■充実のスペックで毎日活躍！
スペックはRyzen 5、16GBメモリー、500GB SSDと納得の構成。14型という、適度な大きさのディスプレーは、持ち運びにも、据え置きでの利用にもちょうど良い！
■3年保証の安心感！
3年保証付きで、長く安心して使えるコスパ最強の一台。はじめてのPCとしての購入や、いま使っているモデルからの買い替え、サブマシンとしての買い増しにもおすすめです。
コストパフォーマンス高いぞ！
9万円台という大変お買い得な価格で、マウスコンピューターのノートPCを購入できるこの機会に、ぜひ入手してください！ 日常の仕事だけでなく、動画鑑賞などのホームエンターテインメント用としてもバリバリ活躍してくれるはず！
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