えーっと、めちゃくちゃ安いよね!? マウスのRyzen 5搭載ノートが、プライムデーで9万円台だぞ！

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えっと、めちゃくちゃ安いよね!?

使いやすいノートPCを、お買い得な価格で！ マウスコンピューターの14型ノートPC「mouse A4」がAmazonプライムデーセール価格として、大幅値引きなっています。21%オフで、価格はなんと9万9,980円！ 早い者勝ちですので、狙っている方はさっそくカートに入れちゃいましょう。



参考価格：126,800円

現在の価格：99,980円［21％OFF］



mouse A4の特徴

■10万円を切るノートPC！

プライムデー限定で、およそ2.7万円オフの9万円台に！ 10万円を切る価格で、使いやすいノートPCが購入できるのは大変お買い得！

■充実のスペックで毎日活躍！

スペックはRyzen 5、16GBメモリー、500GB SSDと納得の構成。14型という、適度な大きさのディスプレーは、持ち運びにも、据え置きでの利用にもちょうど良い！

■3年保証の安心感！

3年保証付きで、長く安心して使えるコスパ最強の一台。はじめてのPCとしての購入や、いま使っているモデルからの買い替え、サブマシンとしての買い増しにもおすすめです。

コストパフォーマンス高いぞ！

9万円台という大変お買い得な価格で、マウスコンピューターのノートPCを購入できるこの機会に、ぜひ入手してください！ 日常の仕事だけでなく、動画鑑賞などのホームエンターテインメント用としてもバリバリ活躍してくれるはず！