ゲーミングPC買っちゃいますか！ マウスのRTX 5060搭載マシンが、プライムデーで安いぞ〜！

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信頼のマウス製ゲーミングPCがお買い得だっ！

ゲーミングPCの買い時だ！ マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG」がAmazonプライムデーセール価格として、大幅値引きなっています。13%オフで、価格はなんと25万9980円！ 早い者勝ちですので、狙っている方はさっそくカートに入れちゃいましょう。



参考価格：299,800円

現在の価格：259,980円［13％OFF］



G TUNE DGの特徴

■最新のRTX 5060を搭載！

最新RTX 5060搭載のゲーミングPCが、およそ4万円オフに！ ゲーム大会などに多数の機材提供歴を持つ、信頼のマウスコンピューター製だ！

■ビデオカード以外のスペックもアツい！

本記事で紹介のモデルは、CPUにCore i5-14400Fを搭載し、16GBメモリーと1TB SSDを標準搭載したモデル。ゲームや動画編集に、必要十分なスペック！

■保証付きで、安心して使える！

標準で3年メーカー保証付き。本格ゲーミング入門に最適な価格に加え、無線LAN標準搭載で、届いたらすぐにゲームを楽しめる安心感も魅力。

ゲーミングPC、買っちゃいますか!?

25万円台という大変お買い得な価格で、マウスコンピューターのゲーミングPCを購入できるこの機会に、ぜひ入手してください！ ゲーミングだけでなく、映像編集や映画鑑賞、日常の仕事でもバリバリ活躍してくれるはず！