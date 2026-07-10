HPのノートがプライムセールで爆安！ Core Ultra 5+16GBメモリー、しかもOffice付きで、なんと13万円台だー！

※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Core Ultra 5搭載機を、お手頃にゲットだ！

プロセッサーにCore Ultra 5を搭載したノートPCを、お手頃価格で！ HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd」がAmazonプライムデーセール価格として、大幅値引きなっています。28%オフで、価格はなんと13万4800円！ 早い者勝ちですので、狙っている方はさっそくカートに入れちゃいましょう。



参考価格：186,010円

現在の価格：134,800円［28％OFF］



HP 15-fd5の特徴

■安心と信頼のHP！

世界中で愛されるブランド・HPの15.6インチノートパソコンが、プライムデーの見逃せない一台として登場。老舗メーカーならではの確かな品質を、ぜひあなたの手に！

■余裕のあるスペックで仕事がはかどる！

バッテリー持ちに優れた省電力設計のインテル製CPU・Core Ultra 5を搭載。16GBメモリー、512GB SSDの余裕あるスペックで。日々の作業をスムーズにサポートしてくれます。

■うれしいオフィス付き！

しかも、Microsoft Officeがはじめから同梱されています！ 広々とした15.6インチ画面は在宅ワークにも持ち運びにもぴったり。

パソコンが高い今だからこそ、お得な機会に！

PCの全体的な高騰が続く中で、余裕のあるスペック、さらにオフィス付きでこの価格は見逃せない！ 日々の業務でガシガシ使える大画面ノートPCを、この機会にお得に手に入れちゃいましょう！