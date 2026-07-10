Amazonセール情報大紹介！ 第2014回
Apple「AirPods 4（ノイキャン搭載）」が20％オフ！ 23,800円で狙える
2026年07月10日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple AirPods 4をチェック！
Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載）」がAmazonタイムセール対象。参考価格29,800円のところ、20％オフの23,800円で販売中。
せっかくイヤフォンを買うなら、アクティブノイズキャンセリングも欲しいはず。今回セール対象となっている「AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載）」は、H2チップによる適応型オーディオや外部音取り込みモード、会話感知機能を備える。大型セールの今だからこそ、選んでみたいモデルだ。
①アクティブノイズキャンセリングと適応型オーディオ
アクティブノイズキャンセリングを備え、耳に届く前に外部からの雑音を低減。H2チップにより、適応型オーディオはアクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードをシームレスに融合する。近くにいる人と話している時は、会話感知機能が再生中のオーディオの音量を自動的に下げる。
②声を分離する通話機能と空間オーディオ
「声を分離」機能は、先進的なコンピュテーショナルオーディオを活用し、周囲の雑音を低減しながら自分の声を分離して通話相手へ届ける。パーソナライズされた空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキングにも対応し、音楽やテレビ番組、映画、ゲームに映画館のようなリスニング体験をもたらす。
③ワイヤレス充電対応ケースとApple連携機能
充電ケースは、Apple Watchの充電器やUSB-C充電ケーブル、Qi規格の充電器で充電できる。「探す」アプリでAirPodsと充電ケースを探せるほか、デバイスへ近づけるだけで接続でき、2組のAirPodsで音楽や映画を共有する機能も備える。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2021回
トピックス大画面は正義！ファーウェイの「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」が3万円台でお買い得
-
第2019回
トピックスHPのノートがプライムセールで爆安！ Core Ultra 5+16GBメモリー、しかもOffice付きで、なんと13万円台だー！
-
第2018回
トピックスえっ、この価格で良いの!? レノボの26.5型有機ELゲーミングモニターが、プライムセールで驚きの5万円台に
-
第2017回
トピックス安すぎ注意報〜！ レノボのAndroidタブレットが、プライムデーセールで1万8800円だよ！
-
第2016回
トピックスエイサーの大画面Chromebookが、プライムデー先行セールで破格の5万円ポッキリやで！
-
第2015回
トピックスさすがに安すぎ！ レノボの2in1 Chromebook「300e Yoga」がプライムデー先行セールで3万円台
-
第2014回
トピックス見た目は高級腕時計、中身はスマートウォッチの憧れ叶えます「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」がAmazonで21％オフセール中
-
第2013回
ゲーム・ホビージムも街歩きもこれ1足でOK！ 人気のオン「Cloud X 4」がプライムデー先行セールに登場
-
第2012回
トピックス9万円台で3年保証付き。Ryzen 5搭載のmouse 14型ノートPCが21％オフ
-
第2011回
トピックス毎日持ち歩くなら約990g。HP「Pavilion Aero 13」がプライムデー先行セールで12万円台
- この連載の一覧へ