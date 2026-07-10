Apple「AirPods 4（ノイキャン搭載）」が20％オフ！ 23,800円で狙える

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【Amazonタイムセール】Apple AirPods 4をチェック！

Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載）」がAmazonタイムセール対象。参考価格29,800円のところ、20％オフの23,800円で販売中。

せっかくイヤフォンを買うなら、アクティブノイズキャンセリングも欲しいはず。今回セール対象となっている「AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載）」は、H2チップによる適応型オーディオや外部音取り込みモード、会話感知機能を備える。大型セールの今だからこそ、選んでみたいモデルだ。

①アクティブノイズキャンセリングと適応型オーディオ

アクティブノイズキャンセリングを備え、耳に届く前に外部からの雑音を低減。H2チップにより、適応型オーディオはアクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードをシームレスに融合する。近くにいる人と話している時は、会話感知機能が再生中のオーディオの音量を自動的に下げる。

②声を分離する通話機能と空間オーディオ

「声を分離」機能は、先進的なコンピュテーショナルオーディオを活用し、周囲の雑音を低減しながら自分の声を分離して通話相手へ届ける。パーソナライズされた空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキングにも対応し、音楽やテレビ番組、映画、ゲームに映画館のようなリスニング体験をもたらす。

③ワイヤレス充電対応ケースとApple連携機能

充電ケースは、Apple Watchの充電器やUSB-C充電ケーブル、Qi規格の充電器で充電できる。「探す」アプリでAirPodsと充電ケースを探せるほか、デバイスへ近づけるだけで接続でき、2組のAirPodsで音楽や映画を共有する機能も備える。