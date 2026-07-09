Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第89回
水拭き対応「ルンバ」が5万円の衝撃！プライムデー先行セールで超お買い得に
2026年07月09日 17時00分更新
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水拭き対応でこのお値段!?
「Roomba Plus 415 Combo」
本製品は、アイロボットが販売するロボット掃除機です。現在プライムデー先行セールで4万9800円（58％オフ）で販売されています（7月9日現在）。
水拭き両用に対応した薄型＆小型モデルで、部屋の隅々までキレイにしてくれます。ロボットの直径は29.8cm、厚さは8.4cmで、吸引力は20000Paと非常にパワフル。46％小型化したことで狭い場所にも入り込めるようになりました。
最大3ヵ月分のゴミを自動収集してくれるほか、モップパッドは洗浄後45℃の温風乾燥を行うことでイヤな匂いが残りません。全自動で部屋も本体も清潔に保つエラいやつなんです。
「Roomba Plus 415 Combo」の特徴
20000Paの吸引力
カーペットに入り込んだホコリも見逃さずに吸引。通った後の床にホコリや髪の毛を残さない圧倒的な吸引力を誇ります。
床の障害物を賢く回避
床置きの物が多少あった場合でも、レーザーセンサー「LiDAR」によって検知して賢く回避。無駄のない効率的なルートで清掃を行います。
ラグは濡らしません
水拭きの際はカーペットやラグを検知し、モップを10mm持ち上げて濡らさないように通過します。
まとめ：科学のチカラってすげー！
おすすめしたいのは、「掃除道具の掃除を省きたい人」です。床に落ちてるホコリや髪の毛をお掃除してくれるだけでもありがたいのに、水拭き機能搭載！ゴミはステーションで勝手に回収！モップの洗浄も全自動で温風付き！と至れり尽くせり。
水拭きで床の快適度が「全然違う！」と好評です。ぜひプライムデー先行セールで【58％オフ】と激安なこの機会に、導入・買い替えを検討してみては。
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