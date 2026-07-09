最強の静けさを1万1290円で！「Anker Soundcore Liberty 5」ノイキャン機能が進化したワイヤレスイヤホン

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本製品は、Ankerが販売する完全ワイヤレスイヤホンです。現在タイムセールで1万1290円（25％オフ）で販売されています（7月9日現在）。

最大の特徴は何といっても進化したノイズキャンセリング機能。さまざまな騒音であふれる街中にいても、まるで郊外にいるかのような静けさを実現します。IP55 防塵・防水規格にも対応しているため、場所を選ばず使えるのもポイント。

イヤホンとしても秀逸で、原音に忠実なハイレゾ再生を実現。また、9.2mmのダイナミックドライバーで中高音域をキレイに鳴らすほか、バスレフ構造を採用して2本のダクトを共鳴させることで迫力ある低音を耳元へお届けします。

進化したノイズキャンセリング機能

前モデルのLiberty 4のウルトラノイズキャンセリング2.0から、ウルトラノイズキャンセリング3.5に進化。環境に左右されずさまざまなシーンで圧倒的な静けさと没入感を提供します。

外音の取り込み機能も強化

左右のイヤホン1基ずつマイクを増設し、外音をよりクリアかつ自然な形で取り込めるように改良しています。雑音はカットし、必要な音だけ聞き取れます。

安心のバッテリー

イヤホン単体運用で最大12時間、ケース込みなら最大48時間の音楽再生ができます。また、わずか10分で最大5時間の再生が可能になる短時間充電、そしてワイヤレス充電にも対応。バッテリーの持ちや充電に関しては安心感があります。

まとめ：究極の静けさを提供

おすすめしたいのは、「音楽を集中して聴きたい人」です。違和感のないノイズキャンセリングでとても静かな環境を実現し、音質も十分。幅広い層に刺さる万能ワイヤレスイヤホンだと言えるでしょう。

実際に使った人からは「最強のノイキャンと最高の音質」「コスパが良い」「映画を観る時に違いがわかりました」「電池の持ちが良いのが嬉しい」など、好評の声が寄せられています。イヤホンをお探しなら、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。