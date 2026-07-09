【本日】牛タン食べ放題スタート！寿司に牛タン厚切りステーキまで激アツ120分

和食ファミリーレストラン「和食さと」は7月9日から8月26日まで、期間限定で「牛タン食べ放題」を販売します。

牛タンを食べ放題！鍋でも焼肉でも

さらに寿司や一品料理もあるぞ

和食さとではアラカルトメニューのほか、しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉のいずれかをメインにした120分制食べ放題コースを用意しています。その名も、「さとしゃぶ」「さとすき」「さと式焼肉」。

今回、各食べ放題で、牛タンメニューを楽しめる「牛タン食べ放題コース」を用意します。

牛タンスライスに加え、焼肉限定の厚切り牛タンや、牛タンを使った一品料理など、さまざまなメニューが食べ放題で楽しめます。



（食べ放題メニュー例）

▲牛タンスライス

▲厚切り牛タン（さと式焼肉限定）

「さと式焼肉 牛タン＆牛＆豚プレミアムコース」では、牛タンスライスのほか、「厚切り牛タン」を提供します。厚切り牛タンは焼肉コース限定メニューで、焼肉たれや旨塩たれ、大根おろし、ポン酢などを組み合わせて味わえます。

「さとしゃぶ・さとすき 牛タン＆牛＆豚プレミアムコース」では、しゃぶしゃぶまたはすき焼きで牛タンスライスを提供。野菜や薬味と組み合わせながら味わえます。

▲厚切り牛タンステーキ、牛タンにぎり

牛タンメニューとして、「牛タンにぎり」「牛タンおろしポン酢」「月見牛タン」「厚切り牛タンステーキ」「ミニ牛タンとろろ丼」「ミニ牛骨白湯ラーメン」なども用意します。

▲牛タンおろしポン酢、月見牛タン

▲ミニ牛タンとろろ丼、ミニ牛骨白湯ラーメン

このほか、寿司、天ぷらなど約100品以上の一品料理が食べ放題で楽しめ、ソフトクリームも自由に利用できますよ。

■牛タン食べ放題コース 概要

対象店舗：和食さと全店（202店舗）

販売期間：7月9日～8月26日予定

制限時間：120分

対象コース：

・さと式焼肉

牛タン＆牛＆豚プレミアムコース 6479円

牛タン＆黒毛和牛コース 8569円

・さとしゃぶ

牛タン＆牛＆豚プレミアムコース 6149円

牛タン＆黒毛和牛コース 8239円

・さとすき

牛タン＆牛＆豚プレミアムコース 6149円

牛タン＆黒毛和牛コース 8239円

この夏は牛タン三昧！

牛タンをしゃぶしゃぶやすき焼き、焼肉だけでなく、にぎりやラーメン、丼まで幅広く味わえるのは魅力的です。牛タン好きなら、どれから食べようか迷ってしまいそうですね。

期間限定のコースなので、牛タンを思う存分楽しみたい人は、この機会に和食さとへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月9日

・終了日：2026年8月26日

※価格は税込み表記です。